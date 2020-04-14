火鍋菜盤為何一定會有芋頭引激辯 饕客解答說真相

近日氣溫驟降，很多人都會想吃火鍋暖身，台灣大小火鍋店林立，密度居全球之冠，不論一人吃鍋的套餐或是全家圍爐點滿桌都能滿足。一位網友好奇為何火鍋套餐中「菜盤很常出現芋頭？」提問激起兩派網友論戰。

一名網友在《PTT Gossiping板》發文提問「為什麼火鍋店個人套餐，菜盤很常出現芋頭？」原po寫道，台灣火鍋店多數都提供單人套餐，價格不論高低，除了肉盤、海鮮等主食，都會附上菜盤，但好奇的是「菜盤幾乎都會有芋頭」，火鍋裡加芋頭，會讓「反芋頭陣線聯盟不開心」，「在菜盤中看到芋頭，跟在店家聽到黃安的新鴛鴦蝴蝶夢一樣不爽」。

貼文引發兩派網友激辯，不喜歡的人認為「芋頭應該被禁止」、「芋頭不是裝飾品嗎？怎麼會是食物呢」、「破壞口感的傢伙」、「芋頭都丟別人的鍋裡」。支持者反駁「芋頭好吃，不爽不要吃」、「沒芋頭不叫火鍋」、「芋頭是菜盤最精華的其他都垃圾」、「沒芋頭的火鍋＝熱的廚餘」。兩派爭論流彈四射波及無辜，連玉米、金針菇、木耳都被批是妖孽、沒用又噁心。

有常吃火鍋的饕客回應，其實菜盤中的「芋頭和番茄只是熬煮湯頭的食物」、「芋頭好吃的會有淡淡牛奶味」、「芋頭煮到底會吸收肉湯鮮味」，除以上原因，也有人認為是「因為顏色，菜盤要顏色多比較好看」。

芋頭富含碳水化合物、維生素及膳食纖維，營養價值很高，一般都皆可食用，唯須注意控制澱粉量的攝取，食用過多容易引起腹脹。