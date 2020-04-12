唐鳳「貼心教導」長輩超商領口罩 1.5萬名網友讚爆

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，政府為了讓民眾方便購買醫療口罩，推出線上口罩預購，再到4大超商領貨即可，但此項服務對不少長輩是一大考驗。對此有名超商店員目擊「天才IT大臣」唐鳳親切教導老人家操作領取口罩，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

全家便利商店於官方臉書發文表示，「目擊數位政務委員唐鳳在全家教他的鄰居奶奶領口罩」，只見唐鳳貼心教導民眾操作機台使用，讓不擅長網路的長輩也能輕鬆上手。

此外預購口罩除了可至超商門市機台列印取貨小白單之外，也可利用專屬App點選口罩領取，只要確認取貨序號跟領取條款，就可至櫃台刷條碼領取。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「這唐鳳應該是3D立體投影出來的哈哈」、「羨慕中！我也想遇到唐鳳」、「可惡，我也想被教！」、「炫耀文無誤」、「這位奶奶可以到處炫耀一輩子了」、「好幸運哦！」、「唐鳳真的無所不在」、「超商預購真的很方便快速」、「抓到 ！唐鳳腦控鄰居奶奶買口罩」。