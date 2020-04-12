快訊

新冠肺炎症狀一變再變？不同年齡層可能有這些差異

太狂了！佛心房東不降房租 直接把房過戶給租客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐鳳「貼心教導」長輩超商領口罩 1.5萬名網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
唐鳳貼心教導長輩操作超商機台領取口罩。圖擷自facebook
唐鳳貼心教導長輩操作超商機台領取口罩。圖擷自facebook

因應新冠肺炎COVID-19疫情發展，政府為了讓民眾方便購買醫療口罩，推出線上口罩預購，再到4大超商領貨即可，但此項服務對不少長輩是一大考驗。對此有名超商店員目擊「天才IT大臣」唐鳳親切教導老人家操作領取口罩，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

全家便利商店官方臉書發文表示，「目擊數位政務委員唐鳳在全家教他的鄰居奶奶領口罩」，只見唐鳳貼心教導民眾操作機台使用，讓不擅長網路的長輩也能輕鬆上手。

此外預購口罩除了可至超商門市機台列印取貨小白單之外，也可利用專屬App點選口罩領取，只要確認取貨序號跟領取條款，就可至櫃台刷條碼領取。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「這唐鳳應該是3D立體投影出來的哈哈」、「羨慕中！我也想遇到唐鳳」、「可惡，我也想被教！」、「炫耀文無誤」、「這位奶奶可以到處炫耀一輩子了」、「好幸運哦！」、「唐鳳真的無所不在」、「超商預購真的很方便快速」、「抓到 ！唐鳳腦控鄰居奶奶買口罩」。

口罩 唐鳳 超商 新冠肺炎 疫情 COVID-19 便利商店

延伸閱讀

香菜vs皮蛋誰最討厭？ 網答案多投它：根本邪教

年薪百萬買房選公司附近好嗎？ 網分析利弊勸退

吃飯「咳到懷疑人生」嚇跑店內客人 真相曝光網笑：包場大招

全聯買鳳梨店員詢問「貼心服務」他驚呼：10年來初次遇到

相關新聞

唐鳳「貼心教導」長輩超商領口罩 1.5萬名網友讚爆

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，政府為了讓民眾方便購買醫療口罩，推出線上口罩預購，再到4大超商領貨即可，但此項服務對不少長輩是一大考驗。對此有名超商店員目擊「天才IT大臣」唐鳳親切教導老人家操作領取口罩，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

體溫超過「37.5」成常態 她擔憂：確診新肺時怕是重症了

新冠肺炎疫情延燒，許多地方都會採「量體溫」方式防疫，但通常溫度超過37.5度就會讓人感到擔心，一名網友就表示自己有慢性病，一年來至少有300天在感冒，自己一直感冒、低溫燒，很難分辨是平常狀況還是新冠肺炎初期，很怕等到能辨認的時候，已經是重症了。

台灣哪縣市美女最多？網激推「這地」居冠 台南因她上榜

每個人對於「美」的定義不同，有人喜歡瓜子臉、大眼睛，有人偏好歐美立體五官，這讓一名網友好奇詢問「台灣哪個縣市美女比例最高」，問題一出立刻掀起熱議。

他問為何台灣人寧願排隊也不上網買口罩 網友列這2關鍵原因

台灣徵收口罩廠並實施購買實名制後，不僅減緩當初民眾瘋搶的熱潮，也讓口罩產量不斷增加，民眾人人都買得到，如今更進步到可使用網路預購的方式，這樣的措施也在國際間打響了名號。雖然網購成效不錯，但藥局門口仍然可見排隊人潮，就有網友在網路上提問為何很多台灣人喜歡排隊買口罩？

遭長輩們罵「跟老人家搶口罩」 他無奈：年輕人排隊錯了嗎？

口罩實名制目前進階到除了能在藥局排隊購買外，也能網路預購、超商取貨，而多數年長的民眾因為不太會使用網購，因此還是照常排隊買口罩。一名男網友休假去排隊幫家人買口罩，沒想到一些阿伯、阿桑看到他卻不滿的飆罵「年輕人跟老人家搶口罩」，讓他相當無奈的說「年輕人去排隊買口罩錯了嗎？」

「六指伯」敲窗問工作機會 他暖心舉動受萬名網友大讚

「人都有難過的時候，幫幫身邊的人」，一名網友在臉書社團「新竹大小事」分享他遇到一位斷了四隻手指的阿伯敲他車窗，向他詢問有沒有工作機會。原PO雖無法給阿伯一份工作，卻在了解阿伯的困難後替他買了點食物。此舉被網友大讚，甚至有網友跳出來表示可以提供包吃包住的工作給阿伯，讓人看見台灣人暖心的一面。

吃飯「咳到懷疑人生」嚇跑店內客人 真相曝光網笑：包場大招

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，民眾各個人心惶惶，深怕不小心被病毒感染，對此有名女網友無奈發文，日前到鍋貼店吃飯，沒想到過不久卻「咳到懷疑人生」，原本要內用的客人見狀，立刻改口說要外帶，讓她無言直呼「我只是被辣油嗆到」。

超商領口罩也有風險？ 網友分享這功能：快速又安全

網路預購口罩上路以來已獲得許多人的好評，一些平時因為上班無法排隊買口罩的民眾都認為非常方便，不過因為新冠肺炎疫情相當嚴重，有人擔心到超商操作機器列印小白單（取貨單）時，因為會碰觸到機器螢幕，可能會因此沾染上病毒，成為防疫破口。一名網友在網路上分享可利用超商APP刷條碼領取的功能，就可避免操作機台碰觸螢幕的風險，貼文也讓其他網友們看了大讚方便又安全。

挑口罩顏色、選大小 奧客超盧讓藥局人員快崩潰

口罩實名制昨（9）日再升級，每人每14天可買成人口罩9片，兒童口罩10片，而且不用分單雙號就可購買，昨天第一天上路後吸引了許多民眾到藥局外排隊，也讓工作人員忙得不可開交。

無視禁令！妹子IG高調發限動「偏要在高鐵吃東西」 網全怒了

為防範新冠肺炎疫情，台鐵和高鐵自4月5日起，停售列車上便當，並禁止飲食。不過卻有妹子無視禁令，高調在IG限時動態PO文「我就偏要在高鐵上吃東西」，惹怒一票網友。

日本諧星地位特別高？網揭「殘酷真相」

諧星在螢光幕上總是帶給觀眾許多歡笑，不過在熬出頭之前，背後的辛酸無人知。對此，就有網友好奇發問「為什麼日本諧星地位特別高？」引發網友熱烈討論。

雲端備份發現多年前丟失的手機出現熟悉面孔 網友全罵翻

手機裡的雲端系統深受許多人喜愛，因為就算手機壞了或換手機，原本的資料都還是會儲存在雲端裡，不過日前一名網友竟在多年前遺失手機的雲端內，發現熟人的面孔，於是懷疑手機當時被她拿去佔為己有，貼文一出網友紛紛一面倒認為「一定要問清楚！」。

熱門新聞

買滷味老闆突冒一句「騎腳踏車嗎？」得知真相後她糗到想鑽地洞

體溫超過「37.5」成常態 她擔憂：確診新肺時怕是重症了

無視禁令！妹子IG高調發限動「偏要在高鐵吃東西」 網全怒了

唐鳳「貼心教導」長輩超商領口罩 1.5萬名網友讚爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。