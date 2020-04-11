體溫超過「37.5」成常態 她擔憂：確診新肺時怕是重症了

新冠肺炎疫情延燒，許多地方都會採「量體溫」方式防疫，但通常溫度超過37.5度就會讓人感到擔心，一名網友就表示自己有慢性病，一年來至少有300天在感冒，長期感冒、低溫燒，很難分辨是平常狀況還是新冠肺炎初期，很怕等到能辨認的時候，已經是重症了。

女網友在臉書「爆怨公社」發文說，因為自己有紅斑性狼瘡慢性病的關係，幾年來都是在低溫燒和不斷感冒的情況，一年至少有300天在感冒，而平常沒感冒的情況耳溫約在37.1-37.6度左右，如果感冒或發燒不舒服大約在37.5-38.8左右，如果感染就是40度以上，一年大概一次，要住院。

女網友想說，自己一直感冒又低溫燒，還真的無法分辨是平常狀況還是新冠肺炎初期症狀，也擔心自己發燒無法去一些場所，但因為知道自己身體不好，幾乎都待在家，想問有沒有免疫不好的人也是一直感冒，無法分辨，身邊很少感冒的人，只要有輕微症狀就很怕是中鏢了，而自己卻完全無法分辨，很怕等到能分辨的時候，已經是重症了。

網友看到也紛紛回應「免疫系統的疾病真的好麻煩呀～希望大家都平安健康！」、「辛苦了，多運動增加身體抵抗力。」、「我也是天生體溫高的」、「我的體溫也是偏高 有的人就會覺得你發燒 ，其實每個人體質不一樣」、「因為這樣我連工作都丟了」、「我女兒也是體溫偏高，現在很多地方都不能去，很困擾」。