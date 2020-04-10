他問為何台灣人寧願排隊也不上網買口罩 網友列這2關鍵原因

台灣徵收口罩廠並實施購買實名制後，不僅減緩當初民眾瘋搶的熱潮，也讓口罩產量不斷增加，民眾人人都買得到，如今更進步到可使用網路預購的方式，這樣的措施也在國際間打響了名號。雖然網購成效不錯，但藥局門口仍然可見排隊人潮，就有網友在網路上提問為何很多台灣人喜歡排隊買口罩？

原PO在PTT貼文表示在台灣幾乎每個人都會使用FB和LINE，現在口罩也能用手機上APP或用電腦上網購買，「從前三次口罩預購數來看，大部分台灣人似乎都沒用網路買口罩」，他說不太相信會用LINE、FB的人竟然不會網購，因此他好奇的想問其他網友「為何很多台灣人寧願排隊也不上網買口罩？」

有網友分析這些人喜歡排隊的原因，「網路冷冰冰，還是與人互動最爽」、「藥局開賣後一小時就不必排隊還買的到，幹嘛上網買？」、「預購制太奇怪了啊，你買小七便當需要預購嗎」、「有些人就沒第一時間搶到就是心不安啊，愛排的人就排吧」、「分流購買啊！現場買跟預購並行，多種選擇啊」。

還有多數的人認為會排隊的大多是年長者居多，年輕人則佔少數，「哪有大部分的人？排隊都是有空的老人居多」、「上班族哪有時間去排」、「我本來以為都是老人，仔細觀察發現年輕人也很多」、「老人幫家裡做的事不多，幫忙買感覺自己有用，還可以互相交流做人情，這點我們無法習慣」、「我看我家附近藥局根本變老人聯誼會場」。

鄉民們還列出長輩們喜歡排隊的兩個關鍵原因就是科技和運費，「我在想可能預購的方式還是太複雜，要綁太多東西了」、「就還有很多人不會用網購啊」、「老人省錢又不懂3C，兒女又不幫忙用」、「會排斥科技的長輩也是有」、「老人家對手機電腦不擅長，他們現場排也沒錯啊；而上班族沒時間去排隊，就用網路買，這樣不是很好嗎？」、「有人覺得幹嘛多花那7元」、「網購貴7元，老人捨不得」、「我媽說為什麼要給政府多賺7塊」、「我爸也是罵那7塊運費罵個不停，他們乾脆就不買了，結果全家只有我一個人在預約口罩」。