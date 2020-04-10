遭長輩們罵「跟老人家搶口罩」 他無奈：年輕人排隊錯了嗎？

口罩實名制目前進階到除了能在藥局排隊購買外，也能網路預購、超商取貨，而多數年長的民眾因為不太會使用網購，因此還是照常排隊買口罩。一名男網友休假去排隊幫家人買口罩，沒想到一些阿伯、阿桑看到他卻不滿的飆罵「年輕人跟老人家搶口罩」，讓他相當無奈的說「年輕人去排隊買口罩錯了嗎？」

原PO在「爆怨公社」寫道因為家裡有人需要進出大醫院回診看病，於是他趁著今（10）日休假，一早就去藥局排隊幫家人買口罩，沒想到一群阿伯、阿桑看到他竟然劈頭就罵說「好好一個年輕人為什麼不用手機預購口罩？為什麼要跑來跟我們老人家排隊搶口罩呢？你們現在年輕人都不懂敬老尊賢嗎？」讓原PO覺得很莫名其妙又相當無奈，很想反問「難道年輕人就不能排隊買口罩嗎？」

貼文也引來許多網友幫忙打抱不平，認為這些長輩真的管太多，「老人家有的是時間排隊，還擔心年輕人搶他們的口罩」、「超討厭這種阿桑，這種事也要管又沒礙到她」、「倚老賣老…如果人家是要排小孩口罩的勒？沒人規定只有老年人才能排吧？」、「政府有規定排隊年紀嗎？」、「阿公阿媽也可以預購啊」。

還有網友也分享遇到過的類似經驗，「我上次抱2歲兒子排隊也被罵啊，說小孩不要帶進藥局比較好，叫我不要太鐵齒」、「我這的阿嬤也講一樣的話，我看她一眼然後不回應。到底關妳什麼事？」、「早上我妹去排隊買口罩也被老人質疑『年輕人為何也來排口罩』，聽說那老人被其他人嗆『你就是自私』」、「昨天帶小孩排口罩也是，後面一個伯伯也是一直講說『現在口罩不需要出來排隊也可網路預購』，說我年輕人不要帶小孩出來排口罩。會不會管太寬了…傻眼」。