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「六指伯」敲窗問工作機會 他暖心舉動受萬名網友大讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在車上遇到阿伯敲車窗問有沒有工作機會。示意圖。示意圖／ingimage
網友在車上遇到阿伯敲車窗問有沒有工作機會。示意圖。示意圖／ingimage

「人都有難過的時候，幫幫身邊的人」，一名網友在臉書社團「新竹大小事」分享他遇到一位斷了四隻手指的阿伯敲他車窗，向他詢問有沒有工作機會。原PO雖無法給阿伯一份工作，卻在了解阿伯的困難後替他買了點食物。此舉被網友大讚，甚至有網友跳出來表示可以提供包吃包住的工作給阿伯，讓人看見台灣人暖心的一面。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」發文，分享他日前遇到一位阿伯敲他車窗詢問「請問你有沒有要請人？」原PO表示沒有後，看見阿伯一臉失望，便建議他去就業中心問問看。阿伯這才透露，自己已經65歲了，又斷了四隻手指，找工作四處碰壁，沒人願意請他，去過就業中心也沒下文。且他從嘉義來到新竹三個月了，遲遲找不到工作，也沒地方住，只好睡在公園，且「身上也沒錢吃飯，只能去廟裡看看有沒有人拜拜留下來的供品，跟神明說拿來吃……」

原PO了解阿伯艱難的處境後，自掏腰包去便利商店買了些麵包、水果和水給阿伯，希望能多少給他一點幫助。此舉讓阿伯頻頻道謝，「年輕人真的很謝謝你，真的很感激。」原PO最後不忘鼓勵大家行善，「人都有難過的時候，出點錢幫幫身邊需要幫助的人，你我都做得到」。

此舉讓網友紛紛留言大讚，「全台灣最美的就是人，太暖了」、「好人有好報」、「至少他願意工作」。更有網友給予實質性的建議，「請他先去人安基金會，至少會有免費餐點吃，我長期贊助該基金會。專門照顧清寒人士與遊民。」甚至還有網友直接霸氣表示，「可以請他打電話給我，我有工作可以給他，吃，住都有」，讓人看見台灣人暖心的一面。

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