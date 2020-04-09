症狀沒改善！居家檢疫者到醫院採檢 就醫過程曝光

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，目前從國外返台的民眾都需居家檢疫14天，一名網友日前剛從國外留學返台，在居家檢疫期間咳嗽、流鼻水的症狀並無改善，於是衛生署立刻安排在檢疫期間外出就醫採檢，他也發文分享在醫院採檢的過程。

昨（8日）一名網友在論壇Dcard發文表示，他剛從國外留學返台，在機場表明有輕微咳嗽症狀並當場採檢過一次，而目前正在配合政府的居家檢疫，但到了8號當天他咳嗽、流鼻水的症狀都沒有改善，於是衛生署立刻通報，並且安排他在檢疫期間外出就醫採檢。

原PO表示，到了醫院急診門口就設有基本的檢查處，警衛會先量體溫，並且詢問你為何而來，而原PO直接表明「衛生署派我來做二次採檢，且擁有出國史」，之後警衛讓其他等待檢查者稍微離遠一點，然後監測站的醫護人員會詢問出國史、症狀，以及量血壓。

原PO提到測量完血壓後，會到醫院特別隔出來的行動X光機拍照，但不會讓檢測者進到醫院裡，放射師也全程穿戴防護衣，而在採檢前醫生會先判斷X光照片是否有肺炎的跡象。之後等到也穿著防護衣的醫生告知X光結果後，進到旁邊的小貨櫃房間，醫生會用細長的棉花棒深入鼻腔進行採檢。

原PO表示在採檢結束後，醫生會拿檢體回醫院內部，並回去開藥給他，之後另一個護理師出來院外，紀錄原PO個資以及幫他領藥再拿到外面給他，最後就是回家等待檢驗報告及衛生署通知。