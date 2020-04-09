用餐驚見女客人「戴過口罩」掛餐具盒 網怒轟：防疫破口！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，許多人在公共場所皆戴起口罩自保，不過卻有沒公德心的民眾隨意丟棄使用後的口罩，衍生防疫亂象。近日有網友PO文表示，吃飯時發現有女子將一個用過的口罩掛在餐具盒上，引來大批網友撻伐。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，只見用餐時，驚見一名女客人把用過的口罩直接掛在桌上的餐具盒上，讓原PO忍不住痛批「全世界就妳的口罩最乾淨最高級，有夠噁心！」

原PO更在留言處透露「其實我滿大聲的說『全世界就妳的口罩最高級，噁心死了』。結果對方女兒出來，她媽惱羞罵『女兒妳口罩戴好』，這種家教....哀」。

貼文一出，網友紛紛怒批「這真的沒水準」、「這也太自私了吧」、「防疫破口」、「髒欸，上面都是口水」、「這是一人得到，雞犬升天的概念嗎？」、「噁，湯匙全部換掉，盒子消毒一遍」、「太噁心了吧！湯匙要全丟了！」