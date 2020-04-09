台灣捐口罩恐成「工具人」？ 網指置身事外更難看

新冠肺炎（COVID-19）造成全球口罩大缺貨，我國口罩日產1500萬片與他國相比供需較穩定，對此蔡英文總統宣布將口罩捐給疫情嚴重的國家。不過有網友發文指出，台灣不斷捐贈口罩及提供醫療資訊，感覺像「工具人」一樣，貼文立刻掀起熱議。

外交部今日（9號）宣布，捐贈1000萬片口罩給歐美等國家的第一波國際人道援助行動順利完成，將啟動第二波行動，捐贈600萬片醫療口罩給北歐、新南向政策國家等，而捐贈日本的部分，雙方也已經開始討論。

有網友在PTT發文提及，台灣就像工具人一樣，免費送口罩給他國，提供醫療資訊及線上教學，就連台灣被打壓都不出來吭聲的國家，現在都想接受台灣幫助來對抗疫情，不過感覺疫情過後，沒人會記得台灣，「是否全世界都在利用台灣呢？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「世界有難置身事外會更難看」、「國際現實！必須讓自己有被利用的價值才行」、「朋友之間誰不是利用來利用去的，何況國與國之間」、「國際關係本就是互相利用，爭取自身最大利益」、「我比較怕連被利用的價值都沒有」、「你以為以前沒有利用嗎？難道台灣就沒有利用別國嗎？」、「國際關係就是這麼現實」。