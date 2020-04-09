她被隔離「沒戴口罩」取餐付錢 外送員崩潰閉關14天

新冠肺炎疫情影響，外送平台提供無接觸外送，避免客人與外送員直接接觸。一名外送員送餐，客人備註要他送上樓，送完餐後覺得不太對勁，一問警衛才發現對方竟是居家檢疫者，他立刻拿出酒精消毒，但為了以防萬一他還是在家隔離14天。

一名網友在「Dcard」發文，她男友是外送員，送餐時客人備註要送上樓，一開始他不以為意，跟警衛告知後，警衛表示「放到門口就好」，但這一單是付現，警衛建議他先打電話給客人，但打通後卻被掛斷，於是警衛幫忙連絡後他才上樓。

客人出來拿餐時，一臉虛弱且沒有配戴口罩，外送員越想越不對勁，於是詢問警衛後，才發現對方竟是「居家檢疫者」，警衛也表示，最近叫外送都是刷卡，但不知道為何這次卻是付現，外送員立刻拿出酒精狂噴，把整件事告訴家人後後，他把衣服全丟掉並洗澡關閉，開始在家隔離14天，不敢冒險，若那戶後來確診，事態會相當嚴重。

原po則難過地表示，訂單那麼多，卻只能放棄在家，兩周無收入損失蠻大的，再加上14天不能和男友見面，「心裡很複雜，很難過很心疼」，她自己是服務業，也遇過客人沒戴口罩直接在櫃台咳嗽也沒摀嘴，她呼籲「拜託有這惡性的你，請做改善，在這敏感時期，這點小動作都會讓人心生恐慌」。

網友認為客人被隔離卻不使用刷卡付款很不應該，「自己隔離時期，就該提早付款，還硬要貨到付款真的很糟糕」、「不能檢舉那位在隔離的嗎？誇張」、「病毒可以在錢上面存留4小時，真的要小心，希望你男友沒事！！」、「這幾天心裡壓力會很大欸，希望你男友平安！！！」。

有網友稱讚原po男友，「妳男友真好！主動隔離14天～真的很敬業也很保護他的客戶家人朋友！」、「覺得妳男友做得很棒！」。

不過，有網友則認為沒有跟對方過多接觸就要隔離太誇張，「我覺得是不是有點太誇張了，你男友沒有戴口罩嗎？只是一般交談身上酒精噴一遍感覺就很夠了」、「如果男友有帶口罩，兩人又沒有對話、女的也沒有朝他的臉咳嗽，其實不用到這麼恐慌，衣物、零錢、手部做好消毒清潔就好，這樣就隔離14天其實有點反應過度」、「這樣就要隔離十四天，反應有點大」。