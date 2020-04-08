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注意！明起開放寄口罩 全球111地不收台灣包裹

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男搭區間車未戴口罩還赤腳伸前座 勸阻無效被請下車

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子不僅沒戴口罩，邊滑手機還赤腳跨放在台鐵區間車車廂座位上。圖擷自「爆料公社」
一名男子不僅沒戴口罩，邊滑手機還赤腳跨放在台鐵區間車車廂座位上。圖擷自「爆料公社」

近日新冠肺炎境外移入的確診案例越來越多，中央疫情指揮中心日前宣布搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通工具，需強制戴上口罩才能搭乘，如未戴口罩會先勸導，勸導不聽可以拒絕載運或是開罰3千至1.5萬元不等金額。有網友在「爆料公社PO出一名男子不僅沒戴口罩，邊滑手機還把雙腳放在台鐵區間車車廂座位上的照片，直說「這樣坐也太離譜了」。

原PO文中表示「疫情期間雙鐵不是都要戴口罩嗎，不戴口罩上車就算了，這樣坐也太離譜了」，後來列車長也來了，但是那名男子依然我行我素，也不戴口罩。原PO無奈的說雖然現在規定戴口罩才能上車，但也不乏很多人做做樣子，上車後就立馬把口罩拿下，原PO語重心長的提醒「小心最後吃上罰單」。

網友在看完PO文後紛紛留言，「管他那麼多，違規的台鐵都應該直接請警察上來開罰請下車」、「現在列車上沒戴口罩不是可以罰款了，送他一張」，也有網友直接回應「治亂世，我只相信杜特蒂」、「非常時期，請標配警棍，講不聽的就不要客氣，直接打趴在地」，也有網友吐槽「座位都被他的臭腳墊臭了」。

不過更多網友好奇後來怎麼處理，原PO說區間車在太原站停靠時，鐵路警察上來處理，那個男子被請下車啦。一位網友冷冷回說「光看到翹腳就令人感到厭惡，沒能給他點懲罰不應該」。

台鐵 爆料公社

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