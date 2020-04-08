CP值爆高！隱藏版神級紙抹布「用3年還有剩」 她激推：1個月不發霉

美式賣場好市多（COSTCO）有不少隱藏好物，每每一曝光就會掀起搶購風潮，近日又有人分享一款好用商品，大讚不僅實用，最厲害的是用了3年還有剩！讓愛用者驚呼「又要被掃光啦！」

Facebook上有不少分享店家商品的社團，常聚集許多同好。近日於《Costco好市多 商品經驗老實說》社團裡，便有社員分享買到一個「用了三年都用不完的紙抹布」。她表示，此紙抹布包裝主打吸油、吸水，且可重複使用，她把紙抹布鋪在晾乾碗盤的地方，每天吸水，竟然從沒發霉，而且布很快就乾了。最神奇的是用了三年還有剩三卷，CP值真的非常高！

不少愛用者也大讚「很好用，我們每次必買」、「還好在妳發文前我已經買好了」、「非常好用，買一袋一年用不完」、「可以重複洗的簡易抹布」、「還好那天無意看到隨手拿了一包」。不過，也有網友特地到costco想採購，卻看到已經貼出「已售完，目前不會再進貨」，遺憾撲空。

有網友對紙抹布從不發霉產生安全上的疑慮，擔心警告「可能經甲醛處理，反而傷身」，有熱心網友查看包裝後表示，雖然中文說明寫可以接觸食材，但英文說明卻沒有標示，且台南店常放在機油區附近，說明也寫可用來擦拭工業油汙並染成藍色，認為還是避免接觸食材、碗盤較安全。