找錢被客要求不要碰他 店員崩潰嘆：被當行動瘟疫

因新冠肺炎疫情，許多人變得相當注重消毒與清潔，但日前有超商店員幫客人找錢時，被對方指「一直收錢手很髒」，甚至口氣很差的要求「不要碰他」讓店員超崩潰嘆，人生第一次被講的像行動瘟疫一樣。

有位超商店員在「爆怨公社」發文表示，日前在幫一位客人結帳找錢時，客人忽然口氣很差的對他說「不要碰我」，接著便說「一直收錢一直收錢，你的手很髒」，原po聽到後則趕緊回「不好意思我剛剛有用酒精消毒雙手」，沒想到客人卻說，「一樣啦！碰到然後確診你要付我醫藥費是不是」，後來原po為避免與客人接觸就將錢放在櫃台上，這時反倒又被客人罵，「態度這麼差喔？」，這一連串的對話讓原po直喊「超崩潰」。

原po解釋，自己在上班的時候無時無刻都在洗手消毒，而且每結一位客人就會噴一次酒精，如果客潮過了還會洗手加酒精消毒。而對於客人對他種種的不滿他則說，「難道你要我用筷子夾給你你才滿意嗎」、「原來被我碰過的人都一定確診？你當我也會死亡之握是不是」，更說生平第一次被講的像行動瘟疫一樣，心情真的很糟。

文章一出，網友紛紛表示，「就是有這種故意找碴的奧客」、「怕髒就請拿剛好的金額」、「他嘴巴才髒」、「找的錢不也是更多人碰過了」，也有人建議原po「弄個盤子或碟子放錢，銀行都這麼做的」、「要找他的錢放桌上，噴酒精噴到爽再找給他」、「叫他行動支付啊」，還有人開玩笑說，「那就當小費囉」、「他其實想給你小費，但是又不好意思說」。