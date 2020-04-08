男子不戴口罩逛全聯再曝「超恐怖習慣」 網驚：店員會哭

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成人心惶惶，只要是在公共場合，任何咳嗽、流鼻水的症狀，都會被眾人審視。近期有網友在Facebook社團《我愛全聯-好物老實說》分享自己看到的畫面，讓她目瞪口呆，並無奈發文告訴大家「防疫時期，祝大家平安」，到底是發生什麼事情呢？

原PO表示自己每天都會去全聯逛逛，前幾天排隊結帳的時候，忽然看到前面一位客人不僅沒戴口罩，從口袋拿出一疊鈔票後，竟然直接用口水點鈔！嚇得她不要不要的，更慶幸自己沒有拿千元鈔，不然很可能拿到「口水百鈔」。

該文立刻引起網友熱議，直呼「我嚇到下巴快掉了」、「店員比你更驚嚇」、「收銀員好可憐」、「突然覺得手機結帳好安全」、「這種客人真的不算少數，一般以阿伯居多」，原PO後續則表示，收銀員沒有摸到沾有口水的部分。

也有人碰到同樣的情況，「店員接過他的鈔票後，翻白眼，很不客氣的直接放在檯面上對著鈔票狂噴酒精擦乾放進收銀機後，再次消毒自己的手」、「很多老人家真的很愛用口水數錢！我就是收銀人員，我收到酒精一定拿出來噴一噴！太噁心了」。也有人分享遇過店員很認真地幫阿伯宣導，阿伯也虛心受教的例子。

不少人表示為減少接觸病菌的機會，乾脆使用行動支付，現在很多店家也鼓勵使用手機或信用卡支付，儘量能不碰錢就不碰錢。抗疫是場持久戰，每個人不只要做好防疫工作，也要注意別影響到其他人。