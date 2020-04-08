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電梯按鈕遭刮花「哪層最怕」超明顯 他怒嗆：用手很難？

聯合新聞網 / 綜合報導
電梯面板遭鑰匙刮壞。圖片來源／臉書
電梯面板遭鑰匙刮壞。圖片來源／臉書

疫情期間多數人搭電梯時多會避免用手接觸按鈕，但有網友表示自家大樓電梯按鈕上的塑膠膜，因多數人使用鑰匙、筆等物按鈕導致刮花，讓他不禁問，「用手很難嗎？接觸電梯鈕的物品用完都有在消毒嗎」。

一名網友在「爆怨公社發出住家大樓電梯按鈕的照片，畫面中可以看見電梯按鈕上皆覆蓋一層塑膠膜，但在按鈕上頭卻有著大量被人遭鑰匙、筆等硬物刮傷的痕跡，其中1樓、B1、15、16、17與27刮痕最多，讓原po不禁指「猜猜看哪層最怕」。

對於電梯按鈕的慘況，原po表示，「如果真的會怕就走樓梯，用手按了再消毒很難嗎」，他也解釋，多數人平時拿物品戳電梯按鈕避免接觸，回家之後再用洗手乳清潔或用酒精消毒手，但他也相當好奇接觸電梯鈕的物品是否有消毒，還是直接放包裡了，甚至說「每天都有消毒的電梯更怕被你們戳的東西感染」。

文章一出，網友紛紛留言直批，「沒有公德心」、「有那麼多方式可以在不直接接觸的前提下按電梯，偏偏用筆？而且還是筆頭？」、「住裡面的都怕死」，也有人說，「我們家電梯的1樓按鍵上的膜都被搓破了」。

而其他網友則說，「上次看到有個電梯裡，黏了一個筆筒裡面放了筆，應該是專門讓人拿來戳電梯開關的，但是那隻筆那麼多人拿，不髒嗎」，也有人表示「我們學校還有老師進電梯死不按，第一個進去不按開門也不按樓層」。

振興醫院急診醫學部主治醫師田知學也在《健康多1點－醫師有問題》分享，用筆等物品按電梯會將細菌和病毒沾染在筆的上頭，也就容易把它們帶回家，而用手指按電梯的話，只要事後確實使用肥皂洗手，就能有效減少病菌數。

電梯遭鑰匙刮壞。圖片來源／臉書
電梯遭鑰匙刮壞。圖片來源／臉書

爆怨公社 醫師 疫情 酒精

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