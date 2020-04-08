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忘繳房租卻收到房東佛心通知 「疫情影響連續4個月減3000」
新冠肺炎疫情衝擊經濟，導致許多人面臨減薪或被裁員的命運，一名女網友因忘了繳交四月房租被房東通知，沒想到房東表示，由於疫情影響，4月到7月房租每個月少收3000元，令原po相當感動。
一名女網友在「爆怨公社」發文，她是每個月底繳交下個月的房租，由於四月剛好遇到連假忘記付了四月的房租，連假後收到房東聯絡，沒想到房東卻說，因疫情影響4月若還沒付款，4月到7月這四個月的房租，「每月少收3000元」，令她直呼，「感動到內牛（淚流）滿面」。
網友紛紛羨慕原po，「遇到這種房東要好好珍惜～」、「好佛心的房東」、「真好，別人的房東總是不會讓人失望」、「我好想複製給我房東看，但我怕她之後說，疫情過了生意好了要加錢」、「請問房東還有缺租客嗎」。
有網友分享遇到好房東的經驗，「我們也遇到好房東，也有給我減免租金，感動中」、「我房東超佛系，永遠不催繳房租，都是我們跟房東說要繳了他才會來收，曾經半年才一起繳」。
不過，有網友抱怨房東，「之前房東一個椅子壞了要求賠整組還要一模一樣的」、「我們房東不減反加」、「我房東只會跟我說冷氣冷媒是消耗品，要我們自己出錢修」、「別人的房東，我們房東才不管我們是不是沒生意在打蚊子！不減反漲」、「這房東人好好，我房東隔天就來催沒入帳！」。
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