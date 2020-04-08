「疫情影響生活」全球排名出爐 網聚焦第二名：真的很猛

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，各地都有災情不斷傳出，從亞洲中國、南韓大爆發確診，到現在歐美國家義大利、西班牙、美國都是重災區，而台灣截至目前則累計376例確診，已經從全球排名中掉到後段班，有網友分享了一份google大數據研究，分析全球各國家「疫情影響人民生活」的狀況，結果台灣登上第一名，緊接在後的便是南韓，讓網友直呼太猛了。

網友在PTT八卦版分享了一份google出的大數據研究，分析全球因為疫情「人潮流動的增減情形」其中可見「疫情影響人民生活」部分，影響最小的是台灣，第二名緊追在後的是南韓，接著依序是日本、新加坡、香港，前五名通通是東亞地區或是國家，讓他直呼「這波亞洲人真的是打趴歐美」，也驚嘆南韓真的很厲害，都大噴發了還再不影響社會流動性的情況下壓下來，但他最後也擔心的說「可能是太放鬆了，所以接下來的14天要緊張了。」。

台灣是人民影響最小的國家，南韓則緊追在後。 圖／取自推特

網友看完也熱烈回應「台灣疫情相對輕很多，影響小很正常」、「台灣也差不多要禁足了」、大家也誇獎第二名的南韓「大爆發後的備案，真的要跟韓國學一下，滿猛的」、「爆發以後真的要學韓國，不然堵不住」、「韓國要起飛了，鎮壓邪教，又迅速恢復生活機能，真的厲害」、「韓國就狂驗啊，15分鐘得來速快篩，減少無症在外面跑」但也有人質疑「韓國還沒開學欸，台灣真的是受影響最小的國家」、「台灣不過是靠好運也能吹上天」。