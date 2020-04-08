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他欠債50萬又想買房 網驚見超高利率勸先還清

聯合新聞網 / 綜合報導
負債50萬想買房。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
負債50萬想買房。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

近日一位想買房的網友表示自己目前有50萬貸款，其中信貸利率為4.5%，因目前租屋的房東有意售出房屋，因此他思考要現在再貸款買房，還是先拿已有的存款還清信貸後再考慮購屋，而網友一看紛紛建議原po先還清信貸。

一名網友在「Ptt home sale板」發文表示，他目前家中沒有房，而租屋的租金一個月為9000元，房東透露有意將房屋出售，價格大約380萬，但原po說自己的年收入約70~80萬，還有學貸20萬未還，加上幫家裡貸信貸，利率約4.5%目前還有30萬未繳清，共負債50萬元，讓他相當猶豫要不要現在再貸款買房。

原po提到因為已租屋多年，依照目前的情況一定會買房，不然就得一直付房租，評估自己現有的存款約50萬元，也預計從今年起可一年存50萬元，而家裡也能再拿出50萬元，年底前湊到頭期款150萬元並不是太大的問題。

另外原po也算過20年房貸每個月需繳的費用約1萬5千元，比起現在的房租多出6000元，因此他才思考若湊到頭期款要不要先買房，還是依照現在手上現有的50萬存款先還清信貸，並繼續繳9000元房租，等明年底在觀望存錢購屋。

文章一出，引來許多網友留言。對於原po信貸利率4.5%紛紛表示，「先還清再買」、「先還清，不要想太多」、「這信貸利率也太高，是我的話立馬去還清」、「信貸不是好債物，努力省吃儉用一年還掉信貸後買房」、「信貸這利率，能處理要先處理」。

也有人說，未來經濟狀況無法預知，除非是有計畫性降低利息，或者做其他投資，在此時增加一筆債務風險過高，建議原po先還掉信貸，而其他網友也提到，「信貸會影響聯徵分數，房貸沒這麼好貸，先把信貸處理掉再說吧。」

房東 學貸 債務

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