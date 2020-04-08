快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清點家裡口罩竟有「3000片」父母接下來舉動讓兒看傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現家裡竟然有高達3千片的醫療口罩，父母還繼續買，讓他相當無奈。示意圖／本報系資料照
有網友發現家裡竟然有高達3千片的醫療口罩，父母還繼續買，讓他相當無奈。示意圖／本報系資料照

新冠肺炎(COVID-19)延燒，全球各地都有傳出物資缺乏問題，其中「口罩」更是民眾不可或缺的防疫用品，台灣初期一度爆發有人無「罩」可戴的情況，因此政府規劃了口罩實名制，從原本7天領3片到現在14天能領9片，解決不夠用的問題，但有一名網友發現，自己家裡竟然有「3000片口罩」，他也無奈說「父母一直再買，他們真的不知道自己用不完嗎？」

網友在「Dcard」發文說，我們家都會去勤勞領口罩，家裡1家5口每天都會帶著醫療口罩去上班上課，父母也會要求他早上去幫忙領口罩，但他當下很不想去領，因為明明看到家裡還有很多口罩，還因為省口罩，清明連假取消了活動，有天無聊他開始算起家裡到底有多少口罩，不算還好，一算不得了，醫療口罩有3000多片、布口罩10個、口罩套20個，以家裡5個人來說，等於一個人就有600片醫療口罩，這個情況也讓他後來不想再去預購口罩，但父母還是一直再買，他無奈問「他們真的不知道自己用不完嗎？」

其他網友看完也紛紛回覆「謝謝你講出來，這就是為什麼口罩不能自由購買的原因，本來一定夠 一堆人這樣搞就不夠了」、「開始發號碼牌吧」、「若你認為你用不到其實可以給周圍真正缺口罩的同學，或拿去醫院給醫護，多一點人戴比一人擁有600片好多了」、「我到現在沒領過一次，因為我本身就很多夠用了，平常就有在買的習慣，沒想到這次疫情幫我大忙」。

也有人認為「口罩也是人家花錢買的，到底為什麼一直叫別人捐出去」、「有這麼多是平常就有庫存吧，我們家因為有醫療背景人員所以平常都有戰備庫存，所以到現在還沒有去排過口罩」、「為啥以前不能囤，以前又沒管制，要囤幾千片都是他的自由」。

COVID-19 新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

我將捐百萬片口罩 助新南向國家

「我在最毒班機上」被確診者包圍 空服員無奈等待採檢

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」，卻迎來疫情爆發？

防人潮！交通部：五一連假擬訂警告點、行動點、管制點

相關新聞

清點家裡口罩竟有「3000片」父母接下來舉動讓兒看傻了

新冠肺炎(COVID-19)延燒，全球各地都有傳出物資缺乏問題，其中「口罩」更是民眾不可或缺的防疫用品，台灣初期一度爆發有人無「罩」可戴的情況，目前政府規劃到14天能領9片，解決不夠用的問題，但有民眾就發現，自己家裡竟然有「3000片口罩」，他也無奈說「父母一直再買，他們真的不知道自己用不完嗎？」

日本人戴口罩防疫卻沒效果？網曝2大錯誤難挽回

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本逐漸擴大，東京都的感染人數突破千人大關，全境確診病例逾4千例。日本首相安倍晉三將於今（7）日晚間發表「緊急事態宣言」，包括東京、大阪、福岡都在指定的區域內，情況危急。不過，就有一名網友在PTT上表示，現在大部分的日本人都已戴上口罩，居家上班、學校停課、運動賽事也取消，「為什麼病例還一直增加呢？」對此，網友們就指出，口罩只能防止飛沫傳播，日本防疫措施中的2個環節，仍大有問題。

打工妹被惡意資遣又拖薪 老闆娘竊笑拿二袋硬幣：給妳的禮物

打工除了要小心被騙財、騙色，可能還得小心不要遇到爛老闆！一名女大生在Dcard論壇上分享自己的經驗，她表示，前陣子半夜忽然收到補習班老闆傳的訊息告知資遣，給的理由也讓人摸不著頭緒。

外送員狂嗆「店太遠很沒同理心」 訂餐人委屈吞忍：他知道我住處

近來受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人會盡量避免前往人群聚集處，或乾脆叫外送在家吃飯。不過有網友抱怨，使用外送平台訂午餐，竟被外送員嗆「訂太遠沒同理心」，讓他非常傻眼。

戶戶送停止營業 網友遺憾揭不敵兩大外送龍頭原因

外送服務平台戶戶送(Deliveroo)於6日宣布將在4月10號終止台灣地區的服務。相關資訊被po上PTT、Dcard後網友紛紛感到遺憾，討論戶戶送不敵foodpanda、uber eats的三大主因。甚至還有網友留言指出戶戶送超好用的五大優點，並為停止營運感到遺憾。

孕婦防疫婉拒碰面 遭澎湖友人酸大驚小怪：懷龍種？

朋友不該互相體諒嗎？一名孕婦因婉拒友人的吃飯邀約，而被酸「懷龍種」，還遭封鎖，讓她感到委屈。但網友們皆一面倒相挺，認為她的做法正確，自私的人不值得深交。

教外國人蒸口罩以減少消耗？ 網一面倒：幾乎不可能

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，由於國內口罩產量增加，口罩實名制也從原本的7天3片放寬為每14天可買9片，不用周周都去排隊，甚至還可以寄送給國外親友，日前疫情指揮中心還親自示範用電鍋乾蒸口罩殺菌，鼓勵民眾可以重複利用。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，由於食藥署說口罩乾蒸最多只能用5次，因此他認為若是這樣的方法教給外國人，那麼他們就可以省下相當多的口罩，於是就好奇詢問廣大網友「為什麼不教外國人蒸口罩呢？」

秀存摺證明公司發萬元防疫津貼 網友羨慕喊：還缺人嗎

因新冠疫情影響，許多產業接連讓員工放無薪價，不過有位在建設公司上班的員工表示，公司因疫情關係將發放2萬元防疫津貼給員工，讓他相當感動更秀存摺證明，而網友也羨慕的說「別人的老闆總不讓人失望」、「還缺人嗎」。

超傻眼！全公司就他沒去墾丁玩 網友一看笑翻「好邊緣」

一名網友在網路發文指出，公司全部員工就只有他一人在連假期間沒到墾丁旅遊，讓他直呼「太衰，若早知道就能阻止」。不過其他網友一看，不但沒安慰原po反而吐槽「你被邊緣了」，直戳對方痛處。

電梯驚見2片「用過口罩」夾木板 網怒：應調監視器開罰

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，民眾為了自保幾乎都戴上口罩，就是怕自己成為防疫破口，不過自疫情爆發後，路邊都會出現不少使用過的口罩遭亂丟，政府也在積極宣導亂丟累犯將會重罰。但昨（5）日就有一名女網友在《爆怨公社》PO文提到，社區內有住戶將口罩亂丟，而且還塞在電梯的縫隙內，讓原PO傻眼直呼「真的好沒水準！」

為何北部人狂往南部跑？ 網曝「最大族群」是他們

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，仍有不少民眾趁著清明連假，外出遊玩。南部各大景點出現人潮擁擠的情況，讓疫情指揮中心指揮官陳時中十分擔憂，還發出「細胞簡訊」提醒民眾保持社交距離。一名網友就在PTT上發文直言，在防疫期間，「北部人為什麼要一直往南部跑？」對此，許多網友就認為，這次連假南部之所以會擠滿人潮，大部分是「返鄉的北漂青年」。

客狂咳叫外送錢放門外結帳 外送員問原因嚇歪立馬消毒

隔離檢疫中的民眾因不能出門採買多會選擇叫外送，不過有外送員表示，日前送餐給一名疑似是隔離中的客戶，他為確保安全而詢問對方身份，但對方卻不願多說，更慘的是訂餐人還是現金付款，讓他嚇得不敢再接單，趕緊回家全身消毒。

熱門新聞

戶戶送停止營業 網友遺憾揭不敵兩大外送龍頭原因

日本人戴口罩防疫卻沒效果？網曝2大錯誤難挽回

正港台中人怎麼分辨？在地人「3個字」神解：8年改不掉

妻進房驚見夫用「陌生女」顧兒 網友笑讚：育兒智慧王

打工妹被惡意資遣又拖薪 老闆娘竊笑拿二袋硬幣：給妳的禮物

外送員狂嗆「店太遠很沒同理心」 訂餐人委屈吞忍：他知道我住處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。