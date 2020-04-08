清點家裡口罩竟有「3000片」父母接下來舉動讓兒看傻了

新冠肺炎(COVID-19)延燒，全球各地都有傳出物資缺乏問題，其中「口罩」更是民眾不可或缺的防疫用品，台灣初期一度爆發有人無「罩」可戴的情況，因此政府規劃了口罩實名制，從原本7天領3片到現在14天能領9片，解決不夠用的問題，但有一名網友發現，自己家裡竟然有「3000片口罩」，他也無奈說「父母一直再買，他們真的不知道自己用不完嗎？」

網友在「Dcard」發文說，我們家都會去勤勞領口罩，家裡1家5口每天都會帶著醫療口罩去上班上課，父母也會要求他早上去幫忙領口罩，但他當下很不想去領，因為明明看到家裡還有很多口罩，還因為省口罩，清明連假取消了活動，有天無聊他開始算起家裡到底有多少口罩，不算還好，一算不得了，醫療口罩有3000多片、布口罩10個、口罩套20個，以家裡5個人來說，等於一個人就有600片醫療口罩，這個情況也讓他後來不想再去預購口罩，但父母還是一直再買，他無奈問「他們真的不知道自己用不完嗎？」

其他網友看完也紛紛回覆「謝謝你講出來，這就是為什麼口罩不能自由購買的原因，本來一定夠 一堆人這樣搞就不夠了」、「開始發號碼牌吧」、「若你認為你用不到其實可以給周圍真正缺口罩的同學，或拿去醫院給醫護，多一點人戴比一人擁有600片好多了」、「我到現在沒領過一次，因為我本身就很多夠用了，平常就有在買的習慣，沒想到這次疫情幫我大忙」。

也有人認為「口罩也是人家花錢買的，到底為什麼一直叫別人捐出去」、「有這麼多是平常就有庫存吧，我們家因為有醫療背景人員所以平常都有戰備庫存，所以到現在還沒有去排過口罩」、「為啥以前不能囤，以前又沒管制，要囤幾千片都是他的自由」。