日本人戴口罩防疫卻沒效果？網曝2大錯誤難挽回

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本逐漸擴大，東京都的感染人數突破千人大關，全境確診病例逾4千例。日本首相安倍晉三將於今（7）日晚間發表「緊急事態宣言」，包括東京、大阪、福岡都在指定的區域內，情況危急。不過，就有一名網友在PTT上表示，現在大部分的日本人都已戴上口罩，居家上班、學校停課、運動賽事也取消，「為什麼病例還一直增加呢？」對此，網友們就指出，口罩只能防止飛沫傳播，日本防疫措施中的2個環節，仍大有問題。

該名網友在PTT上提及，對比過去日本人還未對疫情感到緊張，現在日本幾乎人人都戴上口罩。各大媒體也不斷宣導要勤洗手、消毒，企業展開居家上班、學校停課，甚至連體育賽事都取消了，也不像歐美國家的民眾，不戴口罩就外出，「可是都做到這樣了，為什麼病例還是每天增加、不斷破紀錄，究竟是哪個環節出了問題？」

有網友就回應原Po的貼文，認為「口罩只能延緩疫情，只戴口罩當然不夠」，因為口罩只能減少飛沫，不代表能完全防範，若是再透過接觸傳染，仍會暴露在感染的風險中。也有人表示，「日本人戴的口罩大部分都是防花粉的，真正醫療口罩反而不熱銷」。

網友們亦指出，在日本的防疫過程中，初期的警覺性太低是一大錯誤，「一開始啊，太晚警覺啦」、「太晚戴口罩啊」；此外，有網友認為「重點是隔離，日本沒把確診和接觸者先抓出來隔離」也是個問題，過去日本因原地解散鑽石公主號的乘客惹議，後續出現確診者後，也沒有強制性的隔離措施因應，讓整體的感染風險上升。