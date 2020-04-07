外送員狂嗆「店太遠很沒同理心」 訂餐人委屈吞忍：他知道我住處

近來受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人會盡量避免前往人群聚集處，或乾脆叫外送在家吃飯。不過有網友抱怨，使用外送平台訂午餐，竟被外送員嗆「訂太遠沒同理心」，讓他非常傻眼。

自美食外送平台崛起後，迅速成為不少人的心頭好，時常訂購餐點在家享用。不過享受便利的同時，也時不時會出現消費糾紛。有網友表示，使用某外送平台訂午餐，等了一小時才送到就算了，外送員一到便趕緊要他檢查餐點是不是有少，在他表示「取餐時沒有核對嗎」後，更激動回答「我一次要送五張單，拎著一堆東西怎麼有空顧你這個」，還強調「東西有少是店家的問題不關外送員的事」。

原PO表示，雖然外送員講話直接動作粗魯，但因為他有戴口罩且東西沒少，他就沒多計較，簡單道謝便準備回家，沒想到此時外送員忽然大聲叫住他說：「小姐你以後不准再叫這家了」、「你很沒有同理心你知道嗎」、「叫那麼遠的店是想搞死外送員嗎」。當下因為在自家門口，原PO不敢、也不想繼續跟對方爭論，又再次向對方道謝，並為自己疏忽沒注意到店家位置跟他道歉，但外送員仍不依不饒，像吃到炸藥般一陣狂嗆「這麼遠你也敢叫，是不知道外送員很辛苦嗎」，不停碎念原PO「沒同理心」。

雖然訂餐遇到很多狀況，但被這樣教訓還是第一次，事後查詢店家位置，發現也不像外送員說得那麼遠，讓原PO錯愕又委屈地表示「真他×大開眼界」。對於原PO的遭遇，網友皆表示同情，認為外送員EQ太低，且工作是自己選擇的，怎麼可以因為不如意就對客人發飆，原PO應該當場嗆回去，或客訴。

對此原PO表示，外送員知道她的電話和住址，很怕嗆回去之後可能要搬家。有人也表示贊同，對方明顯情緒不穩，還知道自己住處，不需要和他硬碰硬。