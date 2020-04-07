戶戶送停止營業 網友遺憾揭不敵兩大外送龍頭原因

外送服務平台戶戶送(Deliveroo)於6日宣布將在4月10號終止台灣地區的服務。相關資訊被po上PTT、Dcard，引起網友討論戶戶送不敵foodpanda、uber eats的三大主因。甚至還有網友留言指出戶戶送超好用的五大優點，並為停止營運感到遺憾。

疫情當頭，本該為外送服務業帶來巨大商機，然而戶戶送卻在此時退出台灣市場，令許多網友大感惋惜。有網友於Dcard上po出戶戶送聲明全文，並表示「戶戶送是眾家外送裡面我覺得服務最好的，不知道是什麼原因導致他們退出台灣市場」。PTT網友則PO文分析「現在外送雙雄真的太強，一大堆活動促銷搶曝光。」

有許多網友分析揭露戶戶送不敵兩大外送龍頭的原因：「燒錢燒不過大戶，本多終勝」、「台灣那外送雙雄，沒人玩得過他們吧。行銷廣告也敵不過那兩家，錢燒完就只能退出了，覺得戶戶送進入台灣的市場有點太晚了」、「雖然在歐洲很成功但太晚進入臺灣市場，只撐了一年半」、「之前勞檢最ok的戶戶送，果然成本很高」。

也有許多網友表示戶戶送服務品質優良，深感惋惜，「戶戶送在歐洲做很大，創辦人是台裔，可惜台灣撐不住」。網友還紛紛點出戶戶送的優點：「我真的覺得戶戶送最棒……叫外送這麼多次從來沒出錯過，包含外送員的素質也是，不僅送餐快速態度又很好，而且固定$150就免運，我還因此推坑很多朋友一起用」、「戶戶送真的客服很有效率、合作店家也都蠻有水準的⋯⋯」、「這家可惜了，不論app穩定性跟外送速度都高於另兩家」、「這間如果餐點有問題，不囉嗦直接退費，不像其他兩家客服爛的要死」。網友普遍認為外送員素質、送餐速度、150免運、app穩定、客服有效率是許多網友欣賞戶戶送主要原因。