快訊

暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

從中國第一到民族之恥？「瑞幸咖啡」的跨國詐財啟示錄

戶戶送停止營業 網友遺憾揭不敵兩大外送龍頭原因

聯合新聞網 / 綜合報導
英送餐服務業者戶戶送（Deliveroo）宣布將退出台灣市場。路透
英送餐服務業者戶戶送（Deliveroo）宣布將退出台灣市場。路透

外送服務平台戶戶送(Deliveroo)於6日宣布將在4月10號終止台灣地區的服務。相關資訊被po上PTTDcard，引起網友討論戶戶送不敵foodpandauber eats的三大主因。甚至還有網友留言指出戶戶送超好用的五大優點，並為停止營運感到遺憾。

疫情當頭，本該為外送服務業帶來巨大商機，然而戶戶送卻在此時退出台灣市場，令許多網友大感惋惜。有網友於Dcard上po出戶戶送聲明全文，並表示「戶戶送是眾家外送裡面我覺得服務最好的，不知道是什麼原因導致他們退出台灣市場」。PTT網友則PO文分析「現在外送雙雄真的太強，一大堆活動促銷搶曝光。」

有許多網友分析揭露戶戶送不敵兩大外送龍頭的原因：「燒錢燒不過大戶，本多終勝」、「台灣那外送雙雄，沒人玩得過他們吧。行銷廣告也敵不過那兩家，錢燒完就只能退出了，覺得戶戶送進入台灣的市場有點太晚了」、「雖然在歐洲很成功但太晚進入臺灣市場，只撐了一年半」、「之前勞檢最ok的戶戶送，果然成本很高」。

也有許多網友表示戶戶送服務品質優良，深感惋惜，「戶戶送在歐洲做很大，創辦人是台裔，可惜台灣撐不住」。網友還紛紛點出戶戶送的優點：「我真的覺得戶戶送最棒……叫外送這麼多次從來沒出錯過，包含外送員的素質也是，不僅送餐快速態度又很好，而且固定$150就免運，我還因此推坑很多朋友一起用」、「戶戶送真的客服很有效率、合作店家也都蠻有水準的⋯⋯」、「這家可惜了，不論app穩定性跟外送速度都高於另兩家」、「這間如果餐點有問題，不囉嗦直接退費，不像其他兩家客服爛的要死」。網友普遍認為外送員素質、送餐速度、150免運、app穩定、客服有效率是許多網友欣賞戶戶送主要原因。

外送員 PTT Dcard uber eats foodpanda

延伸閱讀

噴「3種水」在口罩上形同吸毒 重症醫：精油也不要

維力炸醬能配什麼一起吃？ 網大讚1搭配神法：真心不騙

保持社交距離 她實測無接觸外送服務「雞排被丟水溝蓋上」

外送蚵仔煎沒附醬！熊貓客服神回覆讓網友傻眼：沒吃過？

相關新聞

戶戶送停止營業 網友遺憾揭不敵兩大外送龍頭原因

外送服務平台戶戶送(Deliveroo)於6日宣布將在4月10號終止台灣地區的服務。相關資訊被po上PTT、Dcard後網友紛紛感到遺憾，討論戶戶送不敵foodpanda、uber eats的三大主因。甚至還有網友留言指出戶戶送超好用的五大優點，並為停止營運感到遺憾。

孕婦防疫婉拒碰面 遭澎湖友人酸大驚小怪：懷龍種？

朋友不該互相體諒嗎？一名孕婦因婉拒友人的吃飯邀約，而被酸「懷龍種」，還遭封鎖，讓她感到委屈。但網友們皆一面倒相挺，認為她的做法正確，自私的人不值得深交。

教外國人蒸口罩以減少消耗？ 網一面倒：幾乎不可能

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，由於國內口罩產量增加，口罩實名制也從原本的7天3片放寬為每14天可買9片，不用周周都去排隊，甚至還可以寄送給國外親友，日前疫情指揮中心還親自示範用電鍋乾蒸口罩殺菌，鼓勵民眾可以重複利用。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，由於食藥署說口罩乾蒸最多只能用5次，因此他認為若是這樣的方法教給外國人，那麼他們就可以省下相當多的口罩，於是就好奇詢問廣大網友「為什麼不教外國人蒸口罩呢？」

秀存摺證明公司發萬元防疫津貼 網友羨慕喊：還缺人嗎

因新冠疫情影響，許多產業接連讓員工放無薪價，不過有位在建設公司上班的員工表示，公司因疫情關係將發放2萬元防疫津貼給員工，讓他相當感動更秀存摺證明，而網友也羨慕的說「別人的老闆總不讓人失望」、「還缺人嗎」。

超傻眼！全公司就他沒去墾丁玩 網友一看笑翻「好邊緣」

一名網友在網路發文指出，公司全部員工就只有他一人在連假期間沒到墾丁旅遊，讓他直呼「太衰，若早知道就能阻止」。不過其他網友一看，不但沒安慰原po反而吐槽「你被邊緣了」，直戳對方痛處。

電梯驚見2片「用過口罩」夾木板 網怒：應調監視器開罰

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，民眾為了自保幾乎都戴上口罩，就是怕自己成為防疫破口，不過自疫情爆發後，路邊都會出現不少使用過的口罩遭亂丟，政府也在積極宣導亂丟累犯將會重罰。但昨（5）日就有一名女網友在《爆怨公社》PO文提到，社區內有住戶將口罩亂丟，而且還塞在電梯的縫隙內，讓原PO傻眼直呼「真的好沒水準！」

為何北部人狂往南部跑？ 網曝「最大族群」是他們

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，仍有不少民眾趁著清明連假，外出遊玩。南部各大景點出現人潮擁擠的情況，讓疫情指揮中心指揮官陳時中十分擔憂，還發出「細胞簡訊」提醒民眾保持社交距離。一名網友就在PTT上發文直言，在防疫期間，「北部人為什麼要一直往南部跑？」對此，許多網友就認為，這次連假南部之所以會擠滿人潮，大部分是「返鄉的北漂青年」。

客狂咳叫外送錢放門外結帳 外送員問原因嚇歪立馬消毒

隔離檢疫中的民眾因不能出門採買多會選擇叫外送，不過有外送員表示，日前送餐給一名疑似是隔離中的客戶，他為確保安全而詢問對方身份，但對方卻不願多說，更慘的是訂餐人還是現金付款，讓他嚇得不敢再接單，趕緊回家全身消毒。

家中小妹掃墓口出狂語「被我處決」 哥一旁嚇傻

許多人趁清明節連假到墓園掃墓整理，不過就有一名網友表示，自己的妹妹在掃墓時，脫口說出「被我處決」、「永遠不見天日」等驚人之語，讓他擔憂妹妹是在想什麼，而文章發出後也引發熱議，就有網友認為此舉相當不妥。

台灣送荷蘭橘色口罩！網友讚暖心 「固執男友也願戴」

新冠肺炎延燒全球，我國捐出千萬片口罩支援國際社會，受益國家紛紛透過媒體感謝台灣，其中荷蘭貿易暨投資辦事處就在臉書秀出獲贈的口罩，吸引許多台灣網友前去留言打氣，而且還意外發現，原來我們捐給荷蘭的口罩是橘色的。

他去夜市聽隔壁對話嚇傻 疑似居家檢疫者趴趴走：手機丟家裡不怕定位

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，本國確診人數不斷增加，中央流行疫情指揮中心先前不斷強調返國民眾須自我居家檢疫14天，違者將處10萬至100萬元的罰鍰，不過最近仍有不少民眾被警方抓到未落實居家檢疫，這些舉動也引起大眾反感。近期，有網友發文分享，他說自己去饒河夜市吃飯，無意間聽到隔壁桌的對話，透露出對方疑似就是居家檢疫者，但卻偷跑出來吃飯，令他相當害怕，並說「拜託，希望不是遇到老鼠屎」。

家中意外挖出60箱N95口罩 他二話不說霸氣全捐出去

新冠肺炎肆虐全球，目前已超過120萬人確診感染，逾6萬多人死亡，面臨如此嚴峻的疫情，民眾紛紛戴起口罩自我保護，也因此造成許多國家口罩缺貨情形。一名網友在臉書上PO文表示從家裡搜出N95口罩多達60箱，因為自己用不了這麼多，因此決定要分送給需要的人，有網友留言建議可以捐給醫護人員，原PO也霸氣的答應。

熱門新聞

為何北部人狂往南部跑？ 網曝「最大族群」是他們

超傻眼！全公司就他沒去墾丁玩 網友一看笑翻「好邊緣」

台灣送荷蘭橘色口罩！網友讚暖心 「固執男友也願戴」

秀存摺證明公司發萬元防疫津貼 網友羨慕喊：還缺人嗎

教外國人蒸口罩以減少消耗？ 網一面倒：幾乎不可能

家中小妹掃墓口出狂語「被我處決」 哥一旁嚇傻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。