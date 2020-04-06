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為何北部人狂往南部跑？ 網曝「最大族群」是他們

聯合新聞網 / 綜合報導
清明連假屏東恆春半島大量湧入的觀光人潮令人憂心，圖為墾丁沙灘上滿滿戲水遊客。 記者劉學聖／攝影
清明連假屏東恆春半島大量湧入的觀光人潮令人憂心，圖為墾丁沙灘上滿滿戲水遊客。 記者劉學聖／攝影

新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻，仍有不少民眾趁著清明連假，外出遊玩。南部各大景點出現人潮擁擠的情況，讓疫情指揮中心指揮官陳時中十分擔憂，還發出「細胞簡訊」提醒民眾保持社交距離。一名網友就在PTT發文直言，在防疫期間，「北部人為什麼要一直往南部跑？」對此，許多網友就認為，這次連假南部之所以會擠滿人潮，其實大部分是「返鄉的北漂青年」。

清明連假期間，雖整體的車流量依高公局統計較往年減少約一成五，但南下的路段仍湧現車潮，尤其是前往墾丁、台東的路段皆出現壅塞的情況。讓該名網友在PTT上無奈地表示，雖是放假期間，但自己心情不是很愉快，認為現在是防疫期間，北部人為什麼要一直往南部跑呢？原Po也提問，「還有哪邊人比較少的景點，人多也不是北部人要去的點」，讓他參考究竟還有哪裡可以前往。

網友紛紛直指，南部會在連假期間出現人潮的原因，其實「都是返鄉青年阿」、「大多滯北南部人」、「大部分都是來北部工作的南部人，返鄉而已」、「是返鄉，其他大家都是偽北部人」。不過也有網友認為，因為清明連假期間，北部的天氣都是濕冷的陰雨天，「想曬太陽」的民眾，可能就會往南跑。再加上有些民眾認為，墾丁天氣炎熱，海邊也不會像室內有密閉、不通風的情況，才會都前往屏東遊玩。

中央流行疫情指揮中心今（6）日早上，臨時召開記者會說明疫情現況，陳時中也呼籲連假期間曾到訪人潮擁擠場所活動的民眾，應進行自主健康管理14天。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 墾丁 PTT

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