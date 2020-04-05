家中意外挖出60箱N95口罩 他二話不說霸氣全捐出去

新冠肺炎肆虐全球，目前已超過120萬人確診感染，逾6萬多人死亡，面臨如此嚴峻的疫情，民眾紛紛戴起口罩自我保護，也因此造成許多國家口罩缺貨情形。一名網友在臉書上PO文表示從家裡搜出N95口罩多達60箱，因為自己用不了這麼多，因此決定要分送給需要的人，有網友留言建議可以捐給醫護人員，原PO也霸氣的答應。

原PO今（5）日在臉書「爆廢公社」表示突然從家裡發現60箱N95口罩，後來仔細回想才知道是之前做生意時，下游廠商因為跳票才拿這些口罩來抵押，沒想到如今竟成為最熱門的搶手貨，不過由於數量太多，自己也用不到這麼多，於是決定分發給台灣人。

網友們看了相當感動，大讚原PO非常有愛心，更有許多人建議乾脆捐給第一線的醫護人員，「捐給醫護人員更好，感恩您的善心」、「N95醫護人員比較需要，一般外面不需要用到那麼專業的，會浪費它的價值」、「雖然我每天也是要跑醫院，但是覺得可以直接捐給醫護人員，他們比我們更需要」、「捐給醫院或學校吧，好心有好報」、「捐醫護人員或警察吧，一般人用不到啦」、「臨近醫院挑幾間送吧」。

對此原PO回應說已經有請會計聯繫醫院希望捐出30箱，不過院方表示他們有正常管道可以取得也很夠用，建議他分送給需要的民眾。原PO說之前排隊買口罩時看到一些婆婆媽媽還要特地請假來排隊購買，當下覺得很多人生活大不易，因此既然家裡多出這麼多箱的口罩，他也決定送給需要的人，盡一份心力。