為何民眾不怕疫情連假塞爆墾丁？ 網友提1關鍵原因
新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，全球已超過百萬人感染，這幾天適逢清明連假，民眾無法出國旅遊，只好轉往國內一些知名景點遊玩，但因為擔心人潮造成防疫缺口，中央流行疫情指揮中心昨（4）日對11處旅遊景點發出國家級警報，提醒民眾保持社交距離並且戴口罩，但當中還針對墾丁提出呼籲，要求民眾不要前往，網友好奇提問為何連假時墾丁會塞爆？貼文引來許多人熱議，還有人提出關鍵原因。
墾丁因為前幾年傳出許多起消費糾紛，導致觀光人數一路下滑，2018年墾丁國家公園的遊客量不到360萬人，更創下10年新低，不過根據墾管處的數據，2019年1到7月遊客量就比前一年增加了46萬人之多，可見墾丁觀光已回溫。
對此，一名網友在PTT發文詢問寫道前幾年只要提到去墾丁玩，一定會遭到一片負評和撻伐，但這陣子只要遇到假日，墾丁就會湧現觀光人潮塞爆大街，讓他相當疑惑，想知道「墾丁是怎麼復活的？」
貼文引來許多網友的討論，「不是所有人都在意那點錢，不是所有人都在意負評」、「無魚蝦也好的概念」、「感謝五星縣長潘孟安大力宣傳啊」、「不是都去玩水的嗎？大街只是順便或是買吃的吧」、「本來就沒那麼差」、「太久沒去想回味而已吧」，還有網友提出關鍵原因，「鎖國政策」、「不能出國就都跑去墾丁了」。
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