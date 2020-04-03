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【疫區日記】新冠肺炎像隱形牆無情阻隔 人與人的距離更遠了

恐怖奧捷團！17人有6確診 2人「無症狀」卻肺部浸潤

她苦惱剩2千5要怎麼過一個月 網友看消費明細超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友因為沒有理財規劃又愛亂花錢，讓她哀怨只剩不到3千元能過一個月。圖／聯合報系資料照片
一名女網友因為沒有理財規劃又愛亂花錢，讓她哀怨只剩不到3千元能過一個月。圖／聯合報系資料照片

許多學生還沒有足夠的經濟能力時會由家裡資助零用錢過生活，一名女大生卻因為沒有詳細的理財規劃，再加上買的東西太多，雖然跟家裡預支零用錢，但沒多久也只剩2千多元，讓她哀怨的說不知道4月要怎麼過？網友看了也忍不住搖頭罵她愛亂花錢。

這名女大生在PTT發文寫道因為3月20幾號就把零用錢花光了，只好跟媽媽預支4月份的錢，但她搞不懂明明沒有吃大餐，三餐也都自炊，怎麼錢會花得這麼快？她說自己只不過花了550元買了4盆植物，「還有買菜的時候多買了一支酒，防疫期間買了一兩幅拼圖在家玩，還是二手的，然後昨天去把男友送的拼圖裱框+預購hello world拼圖，怎麼會就剩下2千多了呢？」

從原PO貼出的一張圖表可看到原本帳戶餘額還有7034元，最後只剩下2518元，等於花掉了4516元，讓她很苦惱的說「我四月要怎麼過啊？我現在想到的是明天開始外出錢包只帶身分證、健保卡、學生證跟一百塊，這樣總可以了吧？」

貼文讓許多網友看不下去，「沒有收入就不要有太多非必要花費吧」、「明知沒錢還亂花」、「自己愛買些有的沒的，怪誰？」、「買盆栽跟拼圖…都沒錢吃飯了妳還買那些」、「妳金錢觀念不太好喔」、「我上班族買個拼圖都覺得奢侈，妳還一個月買3幅」、「預支還用這麼爽也是天才」、「去打工啊很困難嗎？說真的我高中就沒拿家裡的錢過了，妳很幸福」。

還有人建議原PO「男友的戶頭也沒錢了嗎？應該知道密碼吧，他的就是妳的」、「每天吃吐司吧」、「這個月就拿來瘦身、清淡度日或一天一頓早午餐，晚上就吃水煮蛋」、「整理一下房間，看不必要的東西就可以放社團賣，我常常這樣續命又多空間，讚讚」、「去買兩袋米跟醬油，去傳統菜市場買菜。拜託，2000活一個月綽綽有餘了啦」。

PTT

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