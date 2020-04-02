賣瑕疵測溫槍到美國？微博瘋傳對話「讓他們越搞越多」眾人全怒

2019冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，正當多國質疑中國醫療物資品質時，卻有中國廠商出來扯後腿。日前多個社交平台瘋傳一張微博截圖，是一個測溫槍產業的交流群組，有廠家稱要將「39度測出36.5度」的假貨賣到美國，「讓他們越搞越多」，事件惹來眾怒，他更被起底。隨後這名廠家接受中國媒體訪問，稱自己出於「愛國情懷」才說這樣的話，只是開玩笑，已經被地方政府批評教育。

上月29日，涉事微信截圖被瘋傳，來自一個叫「艾邦額溫槍產業資源交流4群178」的群組對話，其中一個名叫「張懸東-顯峰電子科技-PCB生產」的人說美國有錢，應賣他們1000元人民幣一個測溫槍，又說「做點假貨賣過去，39度測出36.5出來，讓他們越搞越多，看他美國還有多少人去別國傷人」。說完一堆奸計後，張懸東還自誇「牛不！不動一兵一卒，賺了錢又和平了世界」。

微信日前瘋傳一張對話截圖，有老闆說要賣假測溫槍到美國。 圖／微博

事件引起許多網友批評，有人大罵他「一個畜生，連人都不是，何談愛國」，又稱「國人在幹壞事方面的想像力創造力全世界排第一」，而且現時國內醫療產業風頭火勢，「這是在坑國內其它企業好嗎」。中國網友會有這樣反應，全因最近多國質疑中國製醫療物料產量，包括荷蘭採購的中國口罩要回收，捷克、土耳其等國指中國製試劑準確率過低要停用等。

事件持續發酵下，中國媒體《大白財經觀察》訪問了這位張懸東，他辯稱說的話都基於「愛國情懷」，屬一時衝動開玩笑，沒有真的這樣做，也沒想到會造成不良影響。他稱事件傳出後，當地政府人員立即找到他，並進行了批評教育，「這件事對我終身難忘也受益」，願意向社會道歉。

中國傳媒發現，這名叫張懸東的老闆是東莞市顥峰電子科技有限公司經理兼執行董事，成立於2017年，經營範圍包括產銷電子產品、家電、五金製品等，張持有公司90%股權，至3月23日才將經營範圍至醫療器材。

延伸閱讀：

阿叔車廂內公然伸手入女伴褲內狂摸 猥䙝行為令網友嘩然澳洲返京拒隔離上街跑步 無口罩華僑女被勸囂爆公司即解僱

文章授權轉載自《香港01》