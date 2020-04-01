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台灣有本土案例沒大爆發？ 網揭「關鍵一風氣」無他國能敵

聯合新聞網 / 綜合報導
清明連假時民眾聚餐或外出，若無法達到「社交距離」室外保持1公尺、室內1.5公尺，應戴口罩防堵疫情擴散。 記者侯永全／攝影
清明連假時民眾聚餐或外出，若無法達到「社交距離」室外保持1公尺、室內1.5公尺，應戴口罩防堵疫情擴散。 記者侯永全／攝影

國內新冠肺炎確診數激增，其中以境外移入為大宗，許多人直言，台灣最大的破口的確就在歐美國家；也有網友推測，近期境外移入確診比例之所以如此高，恐怕就是因為在長達數小時的航程上染病，但即便也有未知感染源的「本土案例」，仍沒有像歐美國家群聚感染的現像，因此網友就討論「為何台灣也有本土案例卻沒發生大規模感染？」貼文引發熱議。

網友在ptt上發文指出「台灣其實也有本土案例，目前有8例未知感染源，但是這8例並未造成大規模的群聚感染或者大規模傳播，但看看歐美地區，到底是什麼原因讓這個病毒沒有在台灣如同歐美國家一樣的高度傳染，說不定口罩真的建功很大？」

其他網友看到文章後，紛紛肯定真的是口罩的功勞，台灣民眾只要出門幾乎都不會摘下口罩，「台灣人口罩真的都戴緊緊的」、「政府積極追蹤，台人口罩不離身都是關鍵吧」、「還蠻有道理的…台灣人戴口罩真的戴很勤」、「邏輯上任何降低傳染途徑的都有效，而台灣在戴口罩這塊真的大贏西方國家」、「過年前就在超買口罩」、「西方人封城還是趴趴造阿」。

台灣人「戴口罩」風氣興盛，讓疫情得以受到控制，婦產科名醫蘇怡寧日前便分享一張圖表，指出有戴口罩習慣的國家，普遍確診人數的攀升速度較緩慢，而不少疫情爆發的國家確實都是沒有戴口罩習慣的西方國家居多。

新冠肺炎 口罩 PTT

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