廁所上到一半驚見馬桶中有黑色不明物體 網好奇：怎麼栽進去的？

家中馬桶偶爾可能會跑進一些蟑螂或蟲子，但卻有網友在Dcard上po文表示，她家馬桶中竟出現一隻「鳥」，雖然自己嚇壞了，卻也逗樂大批網友。

原po表示，那天她回家時，她阿嬤慌張地衝過來跟她說，她上廁所上到一半發現馬桶裡有個黑黑的東西，要原po趕快去看看。由於阿嬤嚇到之後就把馬桶蓋蓋上，原po也怕得不敢掀開，生怕是蟾蜍之類的動物。

後來他們家的看護掀開後呼喚原po過去看，原po鼓起勇氣一看才發現，馬桶裡的竟然是一隻「鳥」。

原po表示：「我傻爆眼⋯⋯到底怎麼飛進去而且為什麼要在馬桶⋯⋯我們兩個站在那邊也不知道怎麼辦，幸好看護最後說妹妹我來吧，拿個抹布把它抓起來到外面放生結束這回合」。

「不明物體」的真面目竟然是隻鳥。圖擷自 Dcard

原po最後還附上這隻鳥被放生後站在圍牆上的照片，寫道：「他看起來頭上濕濕的，因為我阿嬤尿在他上面⋯⋯」，並表示阿嬤也不是故意的，希望動保團體不要責怪。

這神奇的事件也引來眾多網友搞笑回覆，「牠那一臉瀟灑，彷彿看透這鳥世中被尿濕的鳥事了」、「牠只是在找地方洗澡」，也有網友十分關心鳥的安危，「牠頭栽在裡面那麼久沒溺死嗎？」，還有了解鳥類的網友推斷八哥很愛玩水又超級皮，可能是從管線跑進去的。

此外也有人找出之前Dcard有類似話題，還有許多網友回覆有類似經驗：「沒事，我之前公司女廁馬桶內還有一隻活生生的老鼠呢⋯⋯」、「我們家馬桶曾經還有蝙蝠在裡面游泳呢！」