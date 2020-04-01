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搞笑是嚴肅的事：敬「志村健」日本職人爆笑王

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疑似病例求助！醫護人員急套裝備衝進隔離房 氣炸：就為一滴尿

聯合新聞網 / 綜合報導
醫護人員進入隔離病房時皆需著全套「兔寶寶」裝。 示意圖／衛福部桃園醫院提供
醫護人員進入隔離病房時皆需著全套「兔寶寶」裝。 示意圖／衛福部桃園醫院提供

自國內出現新冠肺炎（COVID-19）疑似病患以來，守衛前線的醫護人員一直是大家敬佩的對象，近日爆出病患任意支使醫護人員的事件，讓眾人相當氣憤。

新冠肺炎疫情爆發以來，常可見到醫護人員穿著爆汗兔寶寶裝辛勤工作，臉上也佈滿口罩壓痕，各方也呼籲民眾切勿因小事佔用醫療資源，造成前線負擔。昨日一位醫護人員在臉書社團《爆惌公社》吐苦水，抱怨醫院內有位住在隔離病房、疑似罹患新冠肺炎的病人在病房內求助，當醫護人員全副衝進病房後，才發現對方找人只是因為「馬桶上不小心滴到一滴尿」！

她不滿表示，進入隔離病房必須花上5至10分鐘穿全套兔寶寶裝，還會呼吸困難，醫療資源寶貴，有些事情真的可以自己處理。網友看完事情經過也覺得非常離譜，怒譙：「一滴尿還要找護士，太扯了」、「叫他舔掉」、「浪費資源跟人力」、「請他們自費付吧，病人要求非正常需要，都改自費」、「現在是把醫療人員當服務業在使喚就對了」、「明明就好手好腳的，一進到醫院瞬間退化 」。

其他醫護人員也分享相同經驗「剛剛也為了幫忙關電視，浪費一套」、「穿了兔寶寶後全身爆汗，幾乎快無法呼吸」，不過有人疑惑「不是有對講機？也可以電話聯絡啊⋯⋯按了紅燈，不是會先問清楚，才不用分好幾次進去」。

新冠肺炎 醫護人員 疫情

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