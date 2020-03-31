為何歐美向中韓防疫取經未學台灣？ 網揭關鍵差異點

台灣在新冠肺炎（COVID-19）疫情的因應措施上，受到國際媒體、學者的關注，不少外國政治人物都曾在公開的場合上力讚台灣的防疫經驗。不過，一名網友就在PTT上發文表示，不僅台灣媒體不斷報導，日、韓媒亦相繼報導過台灣防疫做的很好，但歐美國家都僅向中、韓國取經，「怎麼台灣都沒接到電話？」對此，網友們紛紛直指，原因就在於「狀況不同」，「台灣模式只適合沒擴散」。

網友在PTT上發文感嘆，「台灣媒體一直說我們抗疫成果顯著，之前日韓也曾有媒體報導台灣抗疫不錯，但為什麼現在歐美疫情大爆發，反而都去問中國或韓國？」原Po認為既然台灣的防疫做的很好，為何國際不知道，「到底是我們國際地位真的低到不行，還是其實被政府騙了抗疫根本沒有中韓好？」

許多網友們就指出原因，認為歐美國家會向中、韓國請教防疫經驗，是因為「一個最先爆發、一個防擴得當」，「我們（台灣）是事前預防就做好了，已爆發的當然沒法適用」、「因為台灣沒有大爆發，韓國有然後控制下來」、「歐美當然先去問有大爆發且能控制的國家啊」、「法國該請益韓國正常，台灣又沒大爆發沒什麼大爆發的經驗」。

不過也有人提醒原Po，「哪有，你去看零星外媒報導一直洗啊」、「你平行時空喔，國外早就報導到不要不要」。事實上，日前我國外交部長吳釗燮就曾接受美國福斯商業新聞網（Fox Business News）「與瑪莉亞早晨有約（Morning with Maria）」的訪談，將台灣的防疫經驗分享給大家，該節目為美國主流的晨間新聞節目。