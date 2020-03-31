為何全聯結帳人潮總是這麼多？ 網友分析指出4大關鍵問題

網友經常分享在全聯超市買到的好物，但有一個情況也屢被拿出來討論，那就是結帳速度，有人就抱怨「為什麼全聯結帳人潮永遠這麼多？」經網友分析後，點出四大關鍵問題。

有網友在《PTT WomenTalk》版PO文提問「為什麼全聯結帳人潮永遠這麼多？」，網友表示不管何時去全聯，結帳時很少有免排隊的時候，觀察店員結帳動作也不是太慢，但有時前線喊「支援收銀」，沒有幫手出現的狀況倒是有的，希望聽聽板友是否有同感。

有人回應表示認同，「每次去我家對面的全聯排隊至少等五個客人」、酸「台灣人喜歡排隊啊」。經分析，「全聯收銀那邊的區域，腹地很狹小，一下就堵住」、「個人覺得結帳的動線設計很差」。

既然排隊人潮多，為何前線喊「支援收銀」時，為何正在補貨的人員不先支援一下呢？是「節省人力到極致」嗎？一名自稱「前全聯打工仔」的網友回應，「基本上一半在補貨的人，都不是收銀時段的員工，上午／下午班的人不會互相支援」。

結帳人潮難消化，多數網友皆認同問題不在收銀員的動作快慢，直指「大媽才是問題所在」、「掏錢慢、收錢慢、收袋或裝箱慢」、「然後又愛問東問西」，也有人認為「付款方式超級少」，很多信用卡都不收，實在很不方便。