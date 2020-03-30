博恩脫口秀「找不到笑點卻超夯」？ 網揭竄紅4關鍵

網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》主持人博恩，先前以「性侵」為段子，講述自己曾被強暴的過去，引發外界熱議。就有鄉民直問，博恩的節目類似美國脫口秀，但他不懂好笑之處在哪？ 貼文曝光後，釣出大批網友回覆，點出博恩竄紅的4大關鍵。

近日博恩在節目上，以幽默的口吻，揭開自己在求學階段遭到男同學性霸凌的過往，事後更在臉書坦言「我從國小、國中、高中都被強暴過」，引發網友兩派論戰。有網友認為此言行恐怕對有相同經歷的人造成傷害；也有人認同博恩的舉動，認為他將自己最晦暗的一段時光，以說笑的方式，在觀眾面前分享自己的故事，這是很勇敢的表現。

但有網友在PTT表示，「最近跟人聊天問她們喜歡看哪些YouTuber的影片，有幾個人說博恩...覺得他很幽默很好笑，為了跟她們有點話題聊天，只好回家追了一些博恩的影片，可是呢...我發現我好像不是很懂博恩的幽默感跟好笑在哪？是小弟弟我的幽默感不夠嗎？」

還有網友認為，「不是我要批評啦，這就是模仿美國的脫口秀。節目形式就是博恩在台上講一句話，台下就會固定有罐頭笑聲，有時候也不是在講笑梗，台下還是笑」，他不解直問「博恩到底好笑在哪？」

貼文曝光後，許多網友紛紛點出博恩吸引人的4大關鍵，分別是英文講得好、政治議題引發討論、節目不斷在進步以及外型姣好等關鍵，「帥哥講什麼都好笑」、「炒一些爭議議題來換門票錢」、「有進步了，你去看夜夜秀第二季，才知道什麼叫尷尬到背發癢」。

但也有網友抱持相同看法，「頻率沒對到而已吧，我也覺得普普」、「不合我的胃口」、「平常沒在接觸看不懂很正常」。