士林夜市一條街上剩不到10人逛街 網無奈：幾乎空蕩蕩

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，不管是亞洲、歐洲還是美洲，各國政府都紛紛呼籲民眾沒必要就儘量不要去人多的場所，避免群聚感染的風險，在沒有消費者出門逛街購物的情況下，許多平常很多人的夜市和街道都變得異常冷清，已不見平時人滿為患的景象。對此，就有一名網友昨（28）日在臉書《 爆廢公社二館 》中PO文提到，他昨日到台北市最大夜市「士林夜市」逛街時，景象卻相當冷清，一條街上不到10人，不少店家更是拉下鐵門直接不營業，這讓原PO不禁無奈直呼「店家應該都退租了」。

原PO在文中表示，昨假日他到士林夜市逛街時，看到街上幾乎空無一人的景象，這與他平時逛士林夜市的場景不同，讓他難過的說「看到很多沒開的店，應該很多都退租了」。照片中可以很明顯的看出，本該是要門庭若市的店家，現在幾乎沒有一位客人光顧，就連在夜市很受歡迎的夾娃娃機店，也半個人都沒有，不少店家更因為沒有觀光客來逛街，索性將店舖關閉，甚至還可能因為付不起房租而選擇退租。

隨後更有網友在留言區PO出一張「深坑老街」的照片，和士林夜市一樣幾乎沒有人潮，雖然一些店家仍有開門做生意，但整條路幾乎不到10人在逛，如此冷清的景象讓部分網友都驚呼「夜市人潮跟大百貨差不多慘！」

PO文一出後，立刻掀起網友熱議，並留言回應「士林夜市真的超多店家都在掛出租，超慘」、「這次疫情影響，很多商家撐不下去也只能收起來，現在生意難做」、「現在真的不像以前了，幾乎空蕩蕩」、「今天有去，人真的少好多」、「這樣也好，相信大家也不希望看到民眾群聚，然後疫情大爆發」、「現在幾乎沒有觀光客了，很多小吃店根本撐不下去」、「我在師大夜市這邊上班，已經很多店都倒了」、「可能隨著確診人數日漸增加，外出的人就會一直減少」、「餐飲觀光交通住宿都差不多慘，全世界都一樣」、「現在非常時期，這樣才是正常的，如果這時候人很多，我們才該擔心吧」。

不過仍有網友表示，部分夜市依然有人潮，「逢甲夜市人還是滿多的欸」、「星期三去中壢夜市，人還是滿多的啊」、「逢甲夜市還是有人」、「羅東夜市一樣人很多」、「台南夜市都在地人逛，所以比較不受影響」、「租金太貴也是一種可能，因為有些夜市還是有人的」。

本該要是人潮很多的夾娃娃機店也無人光顧，甚至有些店家索性拉下鐵門不營業。圖擷自 爆廢公社二館