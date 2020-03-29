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火鍋湯能喝嗎？營養師這樣說 網喊「長知識」
台灣人愛吃火鍋，業者展店速度快，一年商機上看300億元，就有網友好奇詢問「吃火鍋到底喝不喝湯」，結果問題一出，釣出內行人留言解答，許多網友看完直呼「長知識了」。
原PO在PTT發文表示，時常聽到有人講火鍋湯不能喝，那為何店家要講究湯頭，反正都要沾醬吃，認真弄出厲害的沾醬不就好，提供顧客白開水去把食材煮熟就好不是嗎？
接著提到，日本人發明涮涮鍋、香港人愛打邊爐、韓國人的部隊鍋也是超澎湃，這些到底喝不喝湯？「我很喜歡喝火鍋湯，有沒有火鍋湯到底能不能喝的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言回應，「一般的小火鍋我會，但吃到飽就不會了」、「我都用湯配飯，變成湯飯」、「麻辣的都是油不會想喝，清湯早早盛一碗會喝」、「記得看過報導，火鍋煮肉和火鍋料後，湯就不能喝」、「感覺要看湯頭本身，湯頭太鹹不要喝比較好，假如不放心就都不要喝最保險」。
對此，新光醫院營養師李雨珊提醒，先煮青菜、喝湯，一旦燙過肉品、煮過火鍋料，就不要再喝湯，此外如果怕胖，切記不要把白飯加下去煮成湯尾粥，米飯吸飽湯汁油脂，熱量驚人。
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