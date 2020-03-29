公務員在南部地位高？ 網曝關鍵原因：打趴80%的人

公務員被視作「鐵飯碗」工作，薪水穩定是不少人的求職選擇。對此，有網友表示，在南部只要考上公職，家族地位就會變高，親戚們各個感到驕傲，讓他不解，「公務員在南部是不是地位很高」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，聽南部朋友說，他們家族只要有人考上公職，家中的地位就會改變，親戚都是以他為榮，說話變得有分量，感覺對南部而言考上公職就是光宗耀祖，「但在北部相對來說是不是真的還好？」

問題一出，網友們指出「南部薪水低」為關鍵主因，「南部企業哪家能跟公務員打？」、「公務員在南部真的高薪」、「不是說國營、高考有多強，而是其它企業福利太廢了」、「考上公務員在南部屌打80%的人」、「南部薪水一堆最低薪資的」、「因為在南部算高薪，在北部就真的還好」、「在南部亮出公務員身份走路真的有風」 。

不過也有人表示，醫生才是最受尊敬的職業，「醫師才是王道，真心不騙」、「很多有錢人父母願意把女兒嫁給窮醫師」、「你當雄中、南一中、屏中都沒出過醫科？」、「一個縣市多少醫師？多少公務人員？怎比」、「醫生又矮又肥又醜沒關係，女生一樣嫁給你，這就是現實」。