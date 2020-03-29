疫情嚴峻他驚見好市多貨架上這景象 網讚：在台灣真的很幸福

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，現今各國民眾為了防疫幾乎都會選擇待在家中，避免前往人多的場所，為了搶購充足的物資也就造成各大賣場出現搶購潮，各種民生物資只要一上架一定立刻被搶光，導致貨架上時常出現「空無一物」的景象。不過，昨（28）日就有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天他去逛好市多時，看到貨架上還有滿滿的衛生紙、肉品和麵包等，讓他不今大讚「覺得在台灣真的很幸福！」

原PO在文中表示，新冠肺炎讓美國、歐洲等國家都紛紛淪陷，各國政府都呼籲民眾沒有必要不要外出，因此民眾為了囤積物資，都紛紛跑到大賣場搶購，讓貨架上經常被「搜刮一空」，就連台灣的賣場也不例外。不過昨日原PO到住家附近的好市多購物時，赫然發現冰櫃裡還有滿滿的肉品，放米的貨架上也還有超級多包，麵包區的麵包也堆得像山一樣高，就連「搶到翻」的衛生紙也都還有相當夠的庫存，看到這樣的景象原PO不禁坦言「反觀歐美，甚至東京，覺得在台灣很幸福！」許多網友也驚呼「根本不用怕，明明就還有吃不完的米！」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「儘量買，貨還有很多」、「前天去汐止好市多，貨物也是堆積如山，工作人員正忙進忙出的補貨，很忙碌」、「搶購潮終於過了」、「以前都覺得外國的月亮比較圓，現在完全改觀」、「在台灣是真的很幸福」、「新竹好市多大約星期二下午時段，也還滿正常的」、「衛生紙終於回來了」、「上次沒買到的，這次終於可以買到了」。

許多網友驚呼「根本不用怕，明明就還有吃不完的米！」圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說

冰櫃裡也還有滿滿的肉品。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說