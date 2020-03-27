天氣炎熱體溫37.7度遭銀行拒進入 網怨：額溫槍根本不準

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，現在進入店家和醫院會被要求測量體溫，有名從事銀行業的網友表示，最近白天溫度高，體溫自然會上升，其中有位民眾被量出37.7度，因此由她幫忙進入銀行繳費，事後覺得自己太小題大作，於是詢問網友「服務業面對人群，都這麼神經質嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，自己站在外場幫客人量體溫，沒想到有民眾被量出37.7度，感覺是最近天氣炎熱造成，但為了安全，還是請對方站在門外，並幫忙代辦繳費業務。

等到客人離開後，原PO便拿酒精噴灑四周消毒，但也懷疑自己太過敏感、疑神疑鬼，深怕不小心傷到客人的自尊心。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「非常時期謹慎一點沒有錯」、「現在這個時間，小心一點好」、「非常時期要保護好自己」、「37.5就是底線，你沒有錯」、「你這樣沒錯啊！小心駛得萬年船」。

也有人認為額溫槍不準確，天氣高容易出現誤差，「額溫根本不準，昨日大熱天去辦事情量38.5」、「額溫槍變數太多，剛曬太陽馬上量也會爆高溫」、「額溫不準，上次同事開車上班，大熱天從停車場走到辦公室，測量有38度」、「我去銀行量37.5嚇了一大跳，然後警衛安慰我說天氣很熱，進來量的幾乎都超過37度」。