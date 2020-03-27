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從澳洲返台居家檢疫 阿嬤這麼做讓她心靈好受創

聯合新聞網 / 綜合報導
從國外返台的民眾都要居家檢疫14天。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
從國外返台的民眾都要居家檢疫14天。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

新冠肺炎疫情發燒，全球已有182個國家（地區）傳出確診案例，病例數也突破50萬人，台灣積極防堵疫情擴散，要求返台的國人都要居家檢疫14天。一名女網友從澳洲回台灣後立刻返家關在房間裡，但因為阿嬤把她的居家檢疫做得太極致也鬧出不少笑話，她把和阿嬤的對話分享到網路上，讓網友看了直呼阿嬤太可愛。

原PO在《Dcard》論壇寫道從澳洲回到台灣後立刻返家沒出房門過，原本以為居家檢疫14天很輕鬆，但第一天就讓她哭笑不得。原PO說下飛機後搭防疫計程車回到家當天，原本很期待看到阿嬤來迎接她，但電梯門打開後卻發現家門是打開的，而阿嬤卻閃得遠遠的，還摀著口鼻說「妳直接進房間不要出來了」，等她進房間後阿嬤趕緊用酒精狂噴公用電梯消毒，讓原PO好失落。

回到家後因為肚子餓，她告訴阿嬤想吃麥片+蘋果，但因為阿嬤不想洗她用過的碗，於是拿了泡完泡麵的空碗來裝，讓她覺得心靈很受創；就連表妹不小心把阿嬤的餐點放到房門口讓原PO拿進房間裡，阿嬤得知後一句「完蛋了」更讓她受到二度打擊。

昨（26）日吃完晚餐後，阿嬤在房門外問原PO想吃什麼水果，但還沒等她把話說完，阿嬤就說「妳吃橘子好了啦，我不用洗盤子，妳自己剝一剝垃圾丟好齁」，又讓原PO備受打擊，無奈地說剩下十幾天的居家檢疫，不知道自己的心靈還能不能好好的。

許多網友大讚阿嬤做得好，「推一個模範阿嬤！如果每個居家檢疫的家庭都做到像你們家一樣完美一定會好很多」、「阿嬤好有智慧，一堆台灣人都沒妳阿嬤好」、「阿嬤真的很有觀念，雖然心靈小小受創，但保護自己保護家人囉！加油」。

還有人也分享自己在家檢疫的情形，「我連房間都不能出呢，我媽在我回來前放了套筷子湯匙跟洗碗精，然後買了整套的免洗餐具來幫我送飯，直接與世隔絕」、「我居家檢疫的時候，也都是我媽買一疊免洗碗筷叫我吃完直接囤積在房間內」、「別說了，我像是在高級監獄的孩子，還有鐵盤呢」。

新冠肺炎 居家檢疫

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