疫情期間請勿說話！搭公車和朋友聊天遭制止 大學生傻眼

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球燒，台灣日日飆高的確診數和居家檢疫人數也造成部分人士恐慌，有網友就抱怨搭公車時與朋友聊天，竟遭同車者要求閉嘴，相當錯愕。

為防範新冠肺炎，台灣人幾乎養成口罩不離身的習慣，特別是搭乘大眾運輸工具時，必定戴好戴滿，防止被病毒找上門。不過有大學生抱怨，在搭乘公車時，他與朋友戴著口罩聊天，沒想到前座一位婦人突然轉身遞來一張紙條，寫著「疫情期間請勿說話」，讓他當場傻眼，彼此都戴著口罩防疫，為何不能交談？難道在外面都能不說話了嗎？

對於婦人的行為，網友也覺得不解，認為太過草木皆兵、無限上綱了，要是真的這麼害怕，不如別出門。「現在有強迫症的蠻多的，總喜歡無限上綱」、「也太矯枉過正了吧」、「防疫期間，人開始變得敏感」、「她怕就別出門....在家獨自隔離防疫最安心」。

也有人表示，戴著口罩飛沫會不會沾到不知道，反而遞紙條這行為更危險，「傳紙條更恐怖，誰知道妳剛摸過啥」、「疫情嚴重，請勿亂傳可能沾病毒的紙條」，原PO也說自己不敢接，只用眼睛看上面寫了什麼。

不過有網友規勸，現在是特殊時間，密閉空間最好減少交談，降低傳染危險。「認真回，確實密閉空間不要交談才是正確的，有沒有口罩是一回事」、「認真覺得不說話比較好，密閉空間，而且我也不知道你從哪裏來又跟誰接觸」、「其實坐車別聊天也是對的，看過聊天三人組，肢體語言大，時不時喬口罩，她們周圍的人一直退，蠻好笑的」、「之前SARS時在火車上也被一位太太制止聊天」、「我在公司上班，內部明文宣導，防疫期間，封閉式公共區域（辦公事、交儀廳、餐廳....）避免不必要的交談」。