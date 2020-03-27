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在台隔離法國人收「澎湃零食包」樂歪：太可愛了！感謝台灣政府

聯合新聞網 / 綜合報導
法國人在台居家檢疫時收到政府發放的零食包，相當驚喜。 圖／翻攝自臉書社團「Communauté française à Taiwan」
法國人在台居家檢疫時收到政府發放的零食包，相當驚喜。 圖／翻攝自臉書社團「Communauté française à Taiwan

近來台灣新冠肺炎境外移入病例暴漲，為防漏網之魚成防疫破口，中央流行疫情指揮中心要求所有入境者皆需進行居家檢疫14天，且對違規者處以重罰。不過對於居家檢疫、隔離者，各縣市政府也會提供防疫包，除了各種實用物資外，還有不少零食飲料，用以解饞。

法國網友在臉書社團「Communauté française à Taiwan」曬出一座零食山，他表示近日在台灣進行居家檢疫，每天早上都有警察聯絡關心他的狀況，還有政府人員跑來按門鈴，他開門後就看到滿滿一大袋零食，種類多樣外，還有乾糧、口罩等物資。這包零食讓他笑到不行，因為對方放下零食包後就迅速閃人，整體感覺都不太真實，但他也直呼「太可愛了！感謝台灣政府！」並稱讚台灣防疫很棒，每一步都出於善意，都是為了提供最好的隔離品質。

該文獲得不少外國網友讚揚，也有多位台灣人分享，由於剛發生英國旅客投書媒體嫌棄台灣隔離環境不佳事件，紛紛表示「法國人可愛知足」、「心存感恩看到什麼都是感謝」、「反觀英國鯛」、「餅乾方面很澎湃，感覺讚啦」、「原來搶不到肉燥麵是政府買走了」。

25日是原PO居家檢疫最後一天，他也在個人臉書說明最新狀況：「有小精靈在門前放了份餐後按鈴就跑，謝謝你！」從照片可看出是份麥當勞套餐，還有顆芭樂當飯後水果。

新冠肺炎 居家檢疫 零食 法國

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