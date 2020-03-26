為何中國周遭國家疫情比歐美輕微？ 網曝2項關鍵
新冠肺炎肆虐全球，截至26日，全世界已累積約48萬人確診、2萬1千人病死，各國不斷攀升的患者連帶使得物資匱乏，許多國家都出現搶購口罩、酒精以及囤積民生必需品的情況。不過，雖然中國大陸是全球首個爆發災情的國家，但隨著疫情蔓延全球至今，中國周遭各國疫情反而不若歐美嚴峻，對此有網友直言「因為周遭國家都吃過中國的悶虧」。
疫情爆發至今蔓延176國，世界各地可說是人心惶惶，我國也將全世界都納入第三級旅遊警示範圍。自1月疫情在中國爆發後，如今除了中國以外，重災區幾乎都在歐美各國，中國周圍的日、韓、台灣災情反而不像歐美如此嚴峻。對此有網友在PTT發文，他表示即使政府蓋牌，如果演變成義大利的慘況也不可能遮掩，原PO提問「跟人民衛生有關係嗎？」、「歐美不是先進國家嗎，怎麼會輸？」
貼文底下網友紛紛回應，有人表示「中國周邊國家又不是無國界申根區，差很多」、「夠了解中國的鄰居根本不會相信中國」、「因為中國周邊很清楚中國啊」、「因為周遭國家都吃過中國的悶虧啊」、「這次不相信中共的國家問題都不大，問題大的是親共國」；不過另一派網友認為關鍵是戴口罩態度以及SARS經驗，「對口罩的態度蠻關鍵的」、「亞洲經歷過SARS和MERS經驗」、「SARS吃過悶虧的才知道要提防中國」、「或許也是SARS的緣故，之前受害太多次，得到教訓」。
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