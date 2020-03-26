為何中國周遭國家疫情比歐美輕微？ 網曝2項關鍵

新冠肺炎在全世界大爆發，全球已超過40萬人確診染病，歐洲以義大利最為嚴重，荷蘭也有逾5千人確診、200多人死亡，一名網友就抱怨老闆在疫情如此嚴峻的情況下還要他到荷蘭出差，讓他完全不能理解，當他拒絕後老闆竟然指派一位菜鳥去，讓這名網友看了相當心寒，決定辭職不幹了。

2020-03-25 22:29