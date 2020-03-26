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醫院看診他見口罩女「一舉動」氣炸 網傻眼：沒公德心

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情發燒，一名網友分享自己在醫院碰到的誇張經歷。 圖／爆怨公社
新冠肺炎疫情發燒，一名網友分享自己在醫院碰到的誇張經歷。 圖／爆怨公社

新冠肺炎在全球造成嚴重疫情，各國政府與民眾紛紛嚴謹以待，出入任何場合都一定戴著口罩，保護自己也保護他人，然而有位網友抱怨自己到醫院看診，卻發現另一位等候的女患者做出誇張行徑，讓他當場氣炸。

原PO在FB社團「爆怨公社」提到，自己今日到醫院就診，等候的時候碰巧遇見一對戴口罩的男女，他們在過完健保卡後就在候診區坐下，沒想到女方入座後當場直接將口罩拿下來，同行男子見狀後似乎察覺不妙，於是開口要求請女方將口罩戴上，但女方完全不為所動，讓原PO非常傻眼，忍不住直呼：「防疫工作是人人有責，沒症狀不代表妳沒確診，戴口罩保護他人也保護自己，這是正常人都會有的基本觀念吧！」

貼文一出網友紛紛聲援原PO，認為這樣的行為真的很不可取，「我記得進醫院就是要戴口罩啊，不然她就出去啊」、「沒公德心欸」、「醫院於一月就開始陸續規定沒戴口罩禁止入內了，進去了就脫口罩的根本就是討罵吧」、「拜託請警衛轟出去吧！醫院是強制執行戴口罩，不是妳不舒服就可以不用帶」。

也有網友對此狀況非常有感，「很多啊，昨天去醫院也是，路上現在不戴口罩的也是蠻多的」、「醫院就是醫院，昨天台大門診也有，還媽媽帶小朋友，口罩很像是進出門口檢查用的，檢查完就收了」、「上次去醫院有個男的沒戴口罩，就被醫護人員要求戴上口罩，非常時期真的不要相害」。

衛服部也提醒，為防範新冠肺炎，提醒民眾及陪病家屬如需出入醫療院所，請自備口罩全程配戴，並應每天更換，若破損或弄髒則應立即更換。

口罩 新冠肺炎 爆怨公社

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