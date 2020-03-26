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台灣不進口糧食能撐多久？網曝真相：夠吃一整年

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「台灣食物不靠進口的話可以撐多久」，貼文引發眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇詢問「台灣食物不靠進口的話可以撐多久」，貼文引發眾人熱議。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19疫情持續升溫，引發民眾恐慌，紛紛到大賣場、超市搶買物資，這讓一名網友好奇詢問「台灣食物不靠進口的話可以撐多久？」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，之前才得知台灣有公糧，可以吃一年以上，如果加上其它的存糧，還有每年生產量，在不能進口的情況下，「可以讓台灣人多久不餓死？」

貼文一出，網友們認為台灣的農、漁、畜牧業足夠讓國人溫飽，「休耕地再種植應該自給自足沒問題」、「現在農產用地產能只運用30%而已，其餘70%都在休耕養野草」、「北農每天都有載不完跟賣不完的的農產品」、「基本上台灣種的出來的，絕對夠你吃整年」、「台灣的米鹽糖油完全自給自足沒問題」。

也有人提出不同看法，「不過農機具運輸的燃油就難說了」、「進口飼料沒了對豬雞鴨鵝的產量一定有很大影饗」、「頂多飼料不夠畜牧養殖縮減沒法大魚大肉」、「有些東西台灣沒生產仍需要進口」。

此外，行政院長蘇貞昌表示，政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠，且台灣同時是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在新冠肺炎疫情衝擊，經濟趨緩的時候，當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能。

新冠肺炎 疫情 COVID-19 蘇貞昌 PTT

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