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「小時候學什麼才藝最廢？」 網推這項：現在能力全失

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT發文詢問「小時候學什麼才藝最廢？」引發熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友在PTT發文詢問「小時候學什麼才藝最廢？」引發熱烈討論。示意圖／ingimage

不少人小時候都曾被爸爸媽媽送去學習才藝，有些才藝可能對未來發展有幫助，有些則就此荒廢，因此有網友在PTT疑惑問道「小時候學什麼才藝最廢？」掀起網友熱烈討論。

該名網友發文表示，自己那個年代每個人從小就被送去學一堆沒啥用的才藝，最好的是直接學英文或玩arduino，覺得對未來幫助最多，「有的人去學鋼琴或其他樂器，但是很多去學的也沒有要讀音樂系，所以就只是多會一個東西能秀而已，個人覺得最廢的是珠心算，我到現在都沒用到過，秀也秀不出來」，讓原PO不禁發問「還有沒有比珠心算更廢的？」

貼文隨即引發討論，有網友贊同表示「珠心算+1」、「珠算，這年頭連算盤都很難找到了」、「珠心算，家長以為學那個數學就會變好」、「我也學過珠心算，真的超廢」、「珠心算，曾經段位，現在能力全失」。

不過也有網友提到「書法阿」、「一堆沒學書法的人，字也沒醜到哪，CP值超低」、「還有直排輪也是」、「英文吧，從小學也是不會講」、「英文，小學就學了，現在還是不會」。 

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