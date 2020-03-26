聽新聞
test
0:00 / 0:00
「小時候學什麼才藝最廢？」 網推這項：現在能力全失
不少人小時候都曾被爸爸媽媽送去學習才藝，有些才藝可能對未來發展有幫助，有些則就此荒廢，因此有網友在PTT疑惑問道「小時候學什麼才藝最廢？」掀起網友熱烈討論。
該名網友發文表示，自己那個年代每個人從小就被送去學一堆沒啥用的才藝，最好的是直接學英文或玩arduino，覺得對未來幫助最多，「有的人去學鋼琴或其他樂器，但是很多去學的也沒有要讀音樂系，所以就只是多會一個東西能秀而已，個人覺得最廢的是珠心算，我到現在都沒用到過，秀也秀不出來」，讓原PO不禁發問「還有沒有比珠心算更廢的？」
貼文隨即引發討論，有網友贊同表示「珠心算+1」、「珠算，這年頭連算盤都很難找到了」、「珠心算，家長以為學那個數學就會變好」、「我也學過珠心算，真的超廢」、「珠心算，曾經段位，現在能力全失」。
不過也有網友提到「書法阿」、「一堆沒學書法的人，字也沒醜到哪，CP值超低」、「還有直排輪也是」、「英文吧，從小學也是不會講」、「英文，小學就學了，現在還是不會」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言