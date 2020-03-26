韓國為何不封城就能控制疫情？ 網曝這一關鍵心態

新冠肺炎疫情蔓延全球，世界各國紛紛討論如何應對，就有網友在PTT發文表示，先前韓國疫情大爆發，不過近日已趨緩，相較於各國大多採取封城來控制疫情，韓國沒有封城就將疫情壓制，因此好奇詢問「 韓國為什麼可以不用封城就能控制疫情？」引發網友熱議。

原PO指出，韓國對於這次新冠肺炎疫情一直採取公開透明的態度，因此疫情在韓國爆發，政府也不隱瞞，而且大量檢測是否確診，「世界各國對於新冠肺炎疫情爆發大多採取封城來控制，例如中國、義大利，韓國也有新冠肺炎的疫情爆發，但是韓國沒有封城就控制疫情了，韓國是怎麼做到不封城就能控制疫情呢？韓國的防疫是不是很強呢？」

貼文一出，引來網友留言回應「效率很高啊」、「狂驗狂隔離，而且動作算快的」、「韓國民間的措施其實跟台灣差不多」、「韓國的防疫日本一直有報，真的屌，還有119聯隊，分級處理效率也高」、「韓國的確是模範，台灣要學習優點，不要過於自爽」。

還有網友點出韓國社會的心態，「社會輿論壓力跟日本差不多」、「社會群體壓力大，前輩學長說話，小輩乖乖聽」、「韓人的民族性很強硬，疫病乃是國殤，傷我大韓民國，所以韓人會強力互相監督」。