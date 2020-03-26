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居家隔離女叫外送堅持現金付款 外送員無奈：該怎麼做？

聯合新聞網 / 綜合報導
有外送員發問，遇到居家隔離的民眾叫外送堅持「一手交錢一手交貨」該如何是好。示意圖，非當事人。 圖／聯合報系資料照片
有外送員發問，遇到居家隔離的民眾叫外送堅持「一手交錢一手交貨」該如何是好。示意圖，非當事人。 圖／聯合報系資料照片

為了防止新冠肺炎COVID-19）疫情擴散，有許多人都必須待在家居家檢疫或隔離，但在家中叫外賣是否也應對外送員將心比心？一名外送員提到，日前一位女客人把自己包得密不通風，只伸出一隻手堅持「一手交錢一手取餐」，事後詢問才得知原來她是居家隔離的民眾，這讓原PO無奈表示「你們會怎麼做？」

昨（25）日一名外送員在臉書粉專「靠北熊貓」抱怨，日前接收到一張訂單，但在送餐時卻發現女客人全身包緊緊、戴口罩，而且只露出一點點門縫，之後再從狹小的縫隙中付錢、取餐，讓原PO越想越覺得不對勁。

事後原PO送完餐後詢問警衛才知道，原來該名女客人是在居家隔離的民眾，而得知消息後讓他非常無奈詢問，遇到居家隔離的客人，還要用現金付款取餐，如果是你「你們會怎麼做？」

貼文一出有網友痛批，既然都居家隔離了為什麼還不刷卡，他更直呼不要造成外送員的危險，如果因為這樣被傳染再送別家不就人傳人了嗎？不過也有網友解釋「沒辦法，熊貓一堆滑單的司機，他們不敢刷卡」。

另外也有許多網友紛紛留言表示「酒精在手，自身安全要有」、「記得酒精消毒摸過的地方」、「體諒一下居家隔離也是要吃飯啊，防疫時期隨身帶酒精」、「我的包包裡有消毒液，大箱有乾洗手、酒精、次氯酸水，全部總共8瓶，有時候跑單還會戴衛生手套」。

外送員 酒精 新冠肺炎 居家檢疫 COVID-19

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