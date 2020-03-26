月薪多少才有「生活品質」？ 網熱議：關鍵不在領多少

現代人講究生活品質，希望工作和生活能夠平衡，但薪水要多少才能達到「有品質生活」的最低門檻呢？有《PTT》網友便發現，很多人長時間加班工作，薪水卻只有4萬左右，連一般的休閒娛樂都無法負擔，因此想問月薪至少有多少，才有生活品質可言？

網友們意見紛雜，大部分人認為單身或家庭標準不同，但一般來說至少要月薪6~10萬。有人認為如果不背房貸或房租，沒有金錢壓力，4萬其實就已經很夠用；但也有人試著計算，基本的食衣住行開銷就要快3萬左右，如果再加上孝親費、保險、存錢、一般娛樂，「有品質」的生活至少也要5~6萬，如果有家庭跟小孩的話會花得更兇，可能就要10萬元以上。

有網友說，薪資多少其實不是重點，就算給你年薪150萬，每天長時間工作14小時，壓力又大，每天下班只能洗澡睡覺，只能用暴飲暴食來抒發，那也是毫無生活品質可言，因此重點應該是喜不喜歡這份工作，或是需不需要加班。也有網友表示，10萬~15萬是一個平衡點，薪水再高反而會慾望會加大，要求更好的生活品質，反而過得沒那麼開心。

有人說，這個問題要考慮的因素非常多，月薪多少才夠用見仁見智，每個人要求的生活不同，品質高低是比較出來的。一個人的最低要求，可能另外一個人用盡全力也達不到，因此最後多少錢才足夠，要看每個人對物質要求的慾望而定。