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英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

好市多手推車有驚喜！她PO照找失主 網一看笑翻：回家跪算盤

聯合新聞網 / 綜合報導
有人好不容易買到珍貴物資衛生紙，卻忘記帶回家，迷糊行徑笑翻一票網友。圖擷自facebook
有人好不容易買到珍貴物資衛生紙，卻忘記帶回家，迷糊行徑笑翻一票網友。圖擷自facebook

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，引發民眾恐慌，紛紛到大賣場、超市搶買物資，排隊結帳人潮也是平常好幾倍。日前有名女網友逛完賣場後，竟在某處驚見有人忘記把結帳完的衛生紙帶走，照片在網上曝光，引來萬名網友直呼「回家準備跪算盤了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文提及，昨（25）日在新竹美式賣場好市多，發現一台推車底下有包衛生紙，且一直擺在那邊無人領取，讓她哭笑不得地說「哪位忘了拿衛生紙…」。

照片中可見，整排手推車中，出現驚人亮點，其中一台手推車底下躺著珍貴物資「衛生紙」，該名消費者疑似結帳完後，忘記推車下層還有商品，就歸還至停放區，迷糊行徑笑翻一票網友。

貼文一出，引來許多網友熱議，「這比小孩忘在賣場還嚴重」、「剛剛的手刀搶買是一場夢」、「忘記拿比沒買到還悲傷」、「他只是享受搶購的過程而已」、「回家可能為了衛生紙忘了拿吵架了」、「我怎麼比看到一整疊鈔票還開心」、「搶的是感覺，東西是什麼不重要啦！」

好市多 衛生紙

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