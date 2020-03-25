被指派出國出差他拒絕 看到老闆一個舉動後失望辭職

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨被老闆指派到荷蘭出差，他拒絕後老闆卻要求另一名菜鳥同事去，讓原PO覺得很心寒，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
一名網友抱怨被老闆指派到荷蘭出差，他拒絕後老闆卻要求另一名菜鳥同事去，讓原PO覺得很心寒，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

新冠肺炎在全世界大爆發，全球已超過40萬人確診染病，歐洲以義大利最為嚴重，荷蘭也有逾5千人確診、200多人死亡，一名網友就抱怨老闆在疫情如此嚴峻的情況下還要他到荷蘭出差，讓他完全不能理解，當他拒絕後老闆竟然指派一位菜鳥去，讓這名網友看了相當心寒，決定辭職不幹了。

原PO在《Dcard》寫道自己在一家生技公司的銷售部任職，公司在荷蘭有一個負責歐洲區而且已經合作很久的代理商，過去幾年他常到荷蘭做產品簡報和談合約，但這個月初老闆卻丟了一份新產品的資料給原PO，並要他3月15日去荷蘭洽談，原PO認為現在歐洲疫情大爆發不適合前往，但老闆卻說「沒事啦，我給你一個禮拜的假，你早點談成剩下的時間就給你去度假吧」，讓他聽了很傻眼。

原PO不斷勸說現在真的不適合出國前往歐洲，本來以為能讓老闆打消念頭，沒想到對方竟然改派另一名資歷不到2年的同事去。他說這名同事因為家境不太好，還有很多貸款要還，原本也不想去，但怕丟了工作只好硬著頭皮接下來。原PO說公司薪資待遇不錯，老闆平常人也很好、很大方，要員工出差時也會讓他們順便放假去玩，但這次的疫情太嚴重，「不知道老闆是搞不清楚狀況還是根本不在乎」，這次事件讓原PO很失望，最後決定遞出辭呈離開。

至於這名出差的同事原本預計是22日回台，結果19日就緊急撤離了，目前人已經回到台灣並且在家隔離中，原PO也和他通過電話，對方表示很後悔答應出差，當初應該拒絕老闆的，原PO也感嘆「一場肺炎讓我認清了老闆」。

許多網友看了痛批這名老闆罔顧員工性命，「別人家的孩子死不完」、「生意大於人命」、「跟有沒有徵求意見無關，老闆本來就不應該這麼做」、「這種時候還要員工出國，就是沒有同理心的問題了」、「離職正確，沒有健康的身體怎麼工作？」、「還好已經離職了，這樣不重視員工安危的公司還是早點離開比較好」，還有網友看了也很有共鳴，「心有戚戚焉，我在日商公司，老闆因為門面問題，我們上班是不准戴口罩的」。

甚至還有些人要求原PO檢舉或公布公司名稱，但卻遭部分網友反嗆，「檢舉甚麼，人家又沒有違法，沒腦瞎起哄，經營有經營的壓力，不去就不要做就好，不是嗎？」、「公布什麼啊，又沒有逼你去，老闆也有徵求意見」、「老闆到底慣在哪啊？老闆也沒逼人去呀」。

Dcard 荷蘭 新冠肺炎

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